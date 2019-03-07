港爸偷買玩具藏櫃底　難防阿仔踢爆「走私貨」　被老婆越洋問責

不少熱愛玩具的已婚男士偷買心頭好後，總會千方百計藏起玩具但求妻子不發現，但原來「日防夜防，細路難防」。有港爸網上指花費近1800元購買機械人玩具，因不敢擺入房遂原盒藏櫃底，沒料離港時被「豬隊友」仔仔踢爆「走私貨」，妻子更越洋發相，直指仔仔雖未拆爛但正玩盒，嚇到港爸高呼「唔准玩」。

爸爸指花費近1800元購買機械人玩具，由於不敢擺入房間，於是原盒放在櫃底，出埠後即被小朋友揭發「走私貨」，妻子指小朋友雖然未拆爛，但已經玩盒，嚇到樓主回覆「唔准玩」。（fb群組「今日一入玩具報價區」圖片）

有港爸網上抱怨，指被兒子出賣，令妻子發現其偷偷買的新玩具。（網頁截圖）

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被斷正的網民前日在facebook群組「今日一入玩具報價區」上載一張WhatsApp對話截圖，指日前見到機械人玩具售價1769元，「真係忍唔住買咗，夜麻麻唔敢拎入房，就放咗喺櫃下面」。

他其後離港工作，沒料翌日就收到妻子發送圖片，只見兒子坐在櫃底旁邊，整盒機械人玩具表露無遺，從相中觀察仍完好無缺，估計是仔仔無意中發現驚動老婆。他指妻子在對話中指仔仔「成日（盒）」玩，樓主即連發4個驚恐表情高呼「唔准玩」。

港爸被踢爆後不禁網上慨嘆，生兒育女後玩玩具時間大大減少。（網頁截圖）

原以為天衣無縫的走私事件，被天真兒子無情揭發，令港爸忍無可忍在帖文慨嘆「結埋婚有小朋友真係無時間玩，爸爸們有無試過？」

這則悲慘帖文吸引不少有同樣經歷的「受害人」回覆，大家紛紛留言指家中有「二五仔」、「好慘呀」、「完全明白」，有人甚至稱心頭好慘被子女「肢解」，亦有人搞笑形容樓主的兒子猶如「海關緝毒犬」、「叻仔」，更有網民建議樓主應該「放櫃頂」、「再買多套畀個仔玩」，甚至「教仔女正確咁玩，好過被佢肢解」。

（fb群組「今日一入玩具報價區」）