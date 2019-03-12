失散小棕熊俄羅斯機場徘徊　獲熱心機師收養　做IG網紅賺錢養自己

愈來愈多人以領養代替購買，希望給更多被遺棄的小動物一個家。3年前俄羅斯一隻小棕熊，在當地私人機場跑道徘徊覓食，有機師看着牠飢餓的樣子，決定把牠帶回基地飼養，並取名Mansur。但養一隻熊不容易，每月使費大概3600港元，他們就為Mansur開設一個Instagram帳戶，並將其生活照與網民分享，捧牠成為「最可愛的飛機維修熊」，又舉辦籌款活動，讓Mansur做到「自己養自己」。

小棕熊3年前迷失地在私人機場徘徊，被當時正在維修飛機的機師艾凡諾發現，最後就住下來了。（ig「mansurbear」圖片）

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3年前，一隻跟家人失散了的小棕熊，戰戰兢兢又飢餓地在私人機場徘徊，被當時正在維修飛機的機師艾凡諾（Andrei Ivanov）發現，遂給予小熊糧食充飢。艾凡諾與其他機師初時將小棕熊取名Mansur，並將牠交到保育區，希望能讓牠免受獵人的傷害，但最後發然竟然是一個騙局，於是隨即帶Mansur回到基地。

3年前小棕熊在一個私人機場徘徊，被機師艾凡諾發現，最終還收養下來。（ig「mansurbear」圖片）

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艾凡諾遂在機場區域為Mansur建造一個安全區，甚至安裝電子圍欄，慎防有捕獵者傷害牠，「我們決定為牠建造房子，讓牠擁有自己的保護區和池塘」。

不過隨着Mansur長大，牠每月的日常開支約為3萬元盧布（約3600港元），為了能繼續負擔小熊的需用，艾凡諾決定為牠建立網站及Instagram帳戶，進一步吸納粉絲，捧牠成為「網紅」。他們不時都會在其專屬IG分享Mansur日常生活照，又會在網站進行直播，讓粉絲有空就可以直擊牠的情況，並設立籌款活動，希望能負擔得起飼養棕熊的開支。

目前IG帳戶「mansurbear」已有11.8萬名追蹤者，這名「熊界KOL」閒時貼出一張照片，已賺得過千讚好，至於用作直播的YouTube帳戶，亦有超過1.8萬人訂閱，果然是一隻能「自給自足」的成功棕熊！