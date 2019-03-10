寧願一人OT　下屬突擊買外賣回公司幫手　好上司：愛死你哋

「你點對人，人點對你」，包括上司及下屬。一名上司日前在網上投稿指，有日見到工作量雖然多，但相信自己能獨力完成，遂要求數個下屬準時收工，詎料加班期間，其數名下屬竟買壽司及飲料回公司，願意與樓主一起食完再工作，令樓主大為感動，引來不少網民大讚他是好上司，更指「呢啲（下屬）係閣下的資產來」。

一名上司在網上投稿指，有日見到工作量雖然多，但相信自己獨自能完成，叫數個下屬準時收工，隨後他們買壽司及飲料回公司，願意與樓主一起食完再工作。（《未生》截圖）

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該名好上司日前投稿至facebook專頁「奴工處」，他稱平日不主張加班，但「上星期有啲手尾要OT做」，相信自己一個人都可以處理到，所以叫下屬如常下班。詎料工作至晚上7時許時，數個下屬突然返回公司，「仲買晒壽司同嘢飲」，表示與樓主食完再一起工作，令樓主相當感動，笑言「嗰下真係好似TBB劇集咁溫暖」，又忍不住公然示愛，「真係愛死你哋（一眾下屬）」。

帖文引起不少網民讚好，紛紛留言指「因為你對下屬好，所以下屬都對你好」、「呢啲簡直人性光輝典範」，認為好上屬是樓主的重要資產，「係愛呀」、「咁好嘅上司邊到搵？」

（fb「奴工處」）