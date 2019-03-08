【房仲女王的逆襲】日劇都教廣東話　「普通話和廣東話是不同的」

許多外國人未必分得清普通話和廣東話的分別，不過近日在日本熱播、由著名女星北川景子演出的日劇《房仲女王的逆襲》（家売るオンナの逆襲）中，則有一幕演員突然說起廣東話，還拿起廣東話教學書，並以東京標準語與關西腔作例，解釋普通話和廣東話不同之處，連賣樓劇情都富有香港特色，非常細心，獲一眾觀眾讚好。

日劇《房仲女王的逆襲》（家売るオンナの逆襲）由北川景子飾演地產經紀。（網上圖片）

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由日本電視台播出的日劇《房仲女王的逆襲》（家売るオンナの逆襲）在周三（6日）的第9話的一幕中，兩位飾演地產經紀的演員擺攤賣房子，其中一位在看廣東話教學書，而在旁的同事則問：「你的中國語（對中文的總稱）都說得這麼流利了，為甚麼還要學習？」

該名地產經紀就立即解釋，「這是廣東話。中國語又分普通話和廣東話。」，且用東京標準語與關西腔作為例子，「在日本雖然東京會說謝謝（ありがとう），但在關西卻會說多謝（おおきに），所以普通話和廣東話是不同的」。

此時攤位前出現一位說廣東話的客人，表示要買樓，「你好，我想睇你間屋」，地產經紀便用廣東話與對方對答。當客人得悉房子售價是「9000萬（日圓）」（約636萬港元），他覺得價錢太貴，地產代理反用激將法說：「唔緊要，反正大把人想買。」而客人隨即改口答應說「OK！OK！」，地產經紀更稱：「唔快啲（簽約），會賣咗畀其他人喇。」這幕對白「抵死又本土」，獲不少香港觀眾讚好。



第9話的一幕中，地產經紀使用廣東話對答，抵死又本土」，得到不少香港觀眾讚好。（網上短片截圖）

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不少網民都大讚演員劇中的廣東話說得幾準，「好貼地」、「好認真」；有網民笑言劇中的賣樓手法和香港一樣，「係咪講緊人炒樓」、「劇情係咪串緊香港人」；又有人指日本人好細心，「肯耐心解釋真係好難得」。

（日劇《房仲女王的逆襲》）