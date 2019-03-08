台大碩士為救癌末妻買大麻偏方　被捕後妻不治　官憐憫判緩刑

台大碩士畢業、在南非工作的台灣江姓男子，與妻感情甚篤，不料其妻被檢出乳癌末期。江放下高薪帶妻返台診治，但病情未好轉；江不忍死神奪走愛妻，去年在網路購買大麻偏方試圖救妻被捕，吃上毒品罪官司。 後來江妻仍不治病故，江男救妻不成反身繫囹圄，在法庭上真情泣訴「天地有情，人間有愛」。法官被江男與妻子的鶼鰈情深所動，決定法外開恩。

台灣江姓男子在網路購買大麻偏方，試圖救罹癌的妻子被捕。（聯合新聞網提供）

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合議庭審酌被告犯案動機基於救妻情切，顯可憫恕，運輸二級毒品最高雖可處無期或七年以上徒刑，被告偵審中自白減刑為三年六月，但合議庭決定給予自新機會，再予減刑判處一年九月徒刑、緩刑兩年。

「原諒我沒能救她」，江男在法庭泣訴說，他與妻子結縭廿餘年，育有兩女幸福又美滿。他一向安分守己，茹素行善，奈何妻子兩年前罹乳癌三期，為救愛妻，他放下工作帶妻回台診治，經一年多療程未見效，病情惡化轉移至骨頭、腦部，去年二月醫生判定無法治療轉至安寧病房。

他說，每天聽到臥榻的愛妻無助呼喚著「誰能救我」，真是心如刀割，嘗試所有能做的，拜佛求神、偏方秘藥，只要有任何一絲救妻的希望，絕不放棄，他更祈願替妻承受、分擔所苦。江男去年二月在網路看到可治癌的大麻偏方，當時腦海只存有希望，沒想太多，只要能救妻子，什麼都願意做。於是去年三月在美國網站，購買含第二級毒品大麻成分的五十六顆膠囊，以國際郵包寄到台灣。

沒想到郵包入關時被查扣，江男也循線被捕，隔約兩個月江妻仍病故，失去愛妻的江男自責與懺悔，為救癌妻，不顧人生大好前程以及身陷牢獄之險，此情此舉，深深打動法官的心。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】