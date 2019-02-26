【離譜】行山者遊海岸公園　駕水上電單車捉海膽食　網民斥搞破壞

為保育珍貴的海洋資源及讓市民享受大自然環境，本港設立海岸公園供市民遊覽，惟遊客玩還玩也要自律。近日有網民於facebook群組上載與友人到海下灣海岸公園遊玩相片，可見有人駕駛水上電單車及捕捉一大袋海膽即場進食。帖文事後已被刪除，惟早被網民截圖轉載，不少人批評涉事女子破壞大自然及違反海岸公園守則。《香港01》正就事件向漁農自然護理署查詢。

有網民早前到海下灣海岸公園遊玩，其間曾駕駛水上電單車及潛水捕捉海膽，疑違反海岸公園守則。（fb專頁「山野龍咁威」截圖）

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有網民早前於fb群組香港行山遠足之友（吹水山谷）發文，稱「今日唔行山，跟車去食海膽」。相中可見，穿着防曬衣的發帖者與友人到海下灣海岸公園遊玩，其間有至少4人駕駛水上電單車，亦有人帶同浮潛裝備，在水中捕捉了一大袋海膽，並即場進食。

有網民更發現有市民貼出在海下灣海岸公園捕捉海膽的影片。（fb專頁「山野龍咁威」影片截圖）

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帖文上載不久已被刪除，不過早被網民截圖，主力譴責行山人士不良行為的fb專頁「山野龍咁威」亦有轉載，更發現有其他網民貼出類似相片及影片，影片中另一男子明目張膽地在水底向鏡頭顯示捕獲的海膽，又在帖文中直指「海下海岸公園捕海膽食，好鮮甜」，「海下公園水底真係好多海膽，有排食」，疑為該女子的同行友人。

有網民批評涉事中年女子及男子的行為違反海岸公園守則，直指他們破壞大自然，「海岸公園唔係養海膽畀你食」，認為應交予漁農自然護理署「拉人封艇」。

漁護署設立了海岸公園遊客守則，列明遊客不應捕獵或騷擾海洋生物。（漁農自然護理署網頁截圖）

《香港01》正就事件向漁農自然護理署查詢。根據法例第476A章 《海岸公園及海岸保護區規例》第3條，任何人不得在海岸公園或海岸保護區內以任何方式釣魚、捕魚或獵捕、傷害、移走或帶走任何動物或植物；而第6條亦列明任何人不得在海岸保護區內游泳、潛水或進行任何船艇活動，一經定罪，可處罰款25000元及監禁1年。

另外，漁護署亦設立了海岸公園遊客守則，目的是讓遊客更容易明白及了解在海岸公園內活動的正確規則，當中清楚列出「切勿捕獵或騷擾海洋生物」及「切勿撿取活生或已死的海洋生物及其部份」。