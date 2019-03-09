失業美國大叔買彩票　掛住睇電話無拎走　對號碼驚覺中21億頭獎！

中六合彩頭獎是不少人的願望，但若未有好好保管彩票，隨時「一場歡喜一場空」。住在美國新澤西州（New Jersey）的失業男子維爾斯基（Mike Weirsky），上周四（28日）在便利店買完彩票後，顧着用電話而忘記拿走彩票，幸有好心人拾獲交給店主，而他直至隔日早上才到店內取回。沒料到這張彩票竟中了金額達2.73億美元（約21.3億港元）的頭獎，令他不禁大呼難以置信，更稱要好好感謝該名好心人，盼能找到他兼「送他一點東西」。

美國新澤西州（New Jersey）的失業男子維爾斯基（Mike Weirsky），上周四（28日）在便利店買完彩票後，因只顧着用電話而忘了拿走彩票，差點便與鉅款獎金擦身而過。（megamillions官方網站）

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據外媒報道，54歲的維爾斯基已失業近一年，搵工多時卻未收到任何面試通知。他上周四到菲利普斯堡（Phillipsburg）一間便利店買彩票時，因只顧着手上電話而忘了拿走彩票。其後一名好心人在店內拾獲後交給店主，而大懵的維爾斯基則直至隔日早上才到店內尋找，幸好最後核實身份後仍能取回彩票。

維爾斯基中獎後表示，當時不敢相信自己的眼睛，又指經過這麼多年後，「早已不相信自己可贏得超過2美元」。（GettyImages／視覺中國）

當他周日拿着失而復得的彩票對獎時，驚覺自己中了金額高達2.73億美元（約21.3億港元）的終極頭獎（Mega Millions jackpot）！維爾斯基表示，當時不敢相信自己眼睛，又指經過這麼多年後，「早已不相信自己可贏得超過2美元」；而他亦同時對該名好心人表示謝意，「我很感激當時有一名誠實的人」，盼能找到他後「私下送他一點東西」。

彩票公司指出，如當時有人拾獲彩票後據為己有，理論上他可以自己名義簽名後領獎。被問到如何享用這筆鉅款時，幸運兒維爾斯基表示，已決定拿取約1.62億美元（約12.65億港元）的現金，亦已想好要先各買一架新車給自己及母親，並為她付錢整修房屋，剩下的會交給律師處理。

（綜合）