最後一題被邱吉爾難倒　英漢與《百萬富翁》千萬巨獎擦肩

來自英國伯明翰(Birmingham)的36歲男子羅賓遜(John Robinson),在查羅納主教天主教學院(Bishop Challoner Catholic College)做過5年英文老師,最近參加英國 ITV的電視節目《百萬富翁》(Who Wants to Be a Millionaire?)表現出色,直至被最後一條題目才被難倒;經仔細考慮後,他放棄作答,寧袋走50萬鎊(約517萬港元),與100萬鎊(約1034萬港元)終極大獎擦身而過。