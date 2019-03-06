最後一題被邱吉爾難倒　英漢與《百萬富翁》千萬巨獎擦肩

來自英國伯明翰（Birmingham）的36歲男子羅賓遜（John Robinson），在查羅納主教天主教學院（Bishop Challoner Catholic College）做過5年英文老師，最近參加英國 ITV的電視節目《百萬富翁》（Who Wants to Be a Millionaire?）表現出色，直至被最後一條題目才被難倒；經仔細考慮後，他放棄作答，寧袋走50萬鎊（約517萬港元），與100萬鎊（約1034萬港元）終極大獎擦身而過。

該條價值100萬的題目是問：「到底哪一位英國首相沒有擔任過外交大臣？」答案有4個選擇，分別是（A）邱吉爾（Winston Churchill）、（B）道格拉斯霍姆（Alec Douglas-Home）、（C）艾登（Anthony Eden）及（D）麥克米倫（Harold Macmillan）。

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「我要教好幾年書才能賺到」

面對這條問題，羅賓遜沒有信心，他向節目主持人傑里米（Jeremy Clarkson）說：「我猜答案應該是B或C，但老實說我沒有打算冒50萬元的風險。我想我要教好幾年書才能賺到50萬元，所以我會拿錢走，這是最終答案。」雖然他決定放棄，但傑里米還是請他嘗試作答，羅賓遜選擇了艾登，但正確答案是邱吉爾。

傑里米鼓掌稱讚他說，「真是個出色的參賽者，做得好，這實在不可思議。你可以拿這筆錢做很多事情，它會使你步上軌道，實在太好了！」羅賓遜隨後步向觀眾席，與28歲的女朋友漢考克斯（Chloe Hancox）擁抱並一同離開現場。

賽後羅賓遜教過的學生和學生家長紛紛在社交媒體向他道賀，「還有東西比看着以前的老師在《百萬富翁》贏50萬更愉快嗎？你值得全世界尊敬」、「你在節目的表現非常出色，我兒子以你為榮」。

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從小愛背國旗和國家首都

《百萬富翁》節目最後一次有參賽者答對100萬題目已要數到2006年，勝出的是威爾科克斯（Ingram Wilcox）；而羅賓遜並非第一次參加同類節目，例如2017年他就參加過英國第四台（Channel 4）的《Fifteen to One》。

羅賓遜表示，小時候常常玩科普史地知識遊戲《Trivial Pursuit》，並喜歡背國旗和國家首都，因此累積了不少知識，「我想我總是很喜歡記住一些事實，幸運的是我所學的能用於節目上，我的學生不時取笑我懂的都是一些古怪無謂的知識。」