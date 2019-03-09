昨天（8日）是三八婦女節，不少商家都把握機會推出以女姓為主要對象的廣告。內地連鎖酒店集團桔子水晶酒店鬧出「關公災難」，酒店前日（7日）於官方微博發文，貼出一張女子躺於浴缸的出浴照，並上載題目為「這屆婦女不行，太浪了」的廣告文章。 帖文一出即遭大批網民批評，直指廣告消費女性、具性暗示、引起公眾不安等，引發公關災難，酒店事後極速刪文及向公眾致歉，並指將會引以為戒，加強審核將來的廣告用字。

內地連鎖酒店集團桔子水晶酒店前日於官方微博貼出一張女子躺於浴缸的出浴照，並上載題目為「這屆婦女不行，太浪了」的廣告文章，惹來公關災難。（微博截圖）

關公災難持續發酵

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內地連鎖酒店集團桔子水晶酒店前日（7日）傍晚於官方微博上載照片，可見一名年輕女子躺於玻璃窗前的浴缸，抬高雙腳正在沐浴，照片的標題為「這屆婦女不行，太浪了......」，點進相片後則為一則關於酒店的廣告文章，提及鼓勵女性獨立自主、追求夢想等內容。

帖文一出即引起大批網民批評，有人直指廣告無論標題用字及圖片都非常不當，「很多人真的很容易斷章取義，也很容易帶有偏見思維」，「為博公眾眼球，不惜動用帶色的標題黨」；亦有人指廣告具有性暗示，「看到這標題我差點就想歪了」；甚至有內地媒體收到女性消費者投訴，指涉事廣告有侮辱女性之嫌，「玩噱頭式的語言，明顯違背社會公序良俗」。

有內地律師指，涉事廣告的「吸睛」標題雖然難與淫穢、色情掛鉤，但以女性開玩笑已經引起部分人不安，違背了社會良好風尚，屬於廣告法絕對禁止的情形。

有網民則翻查該酒店官方微博近期發出的帖文，發現不少文章都以誇張及帶暗示的用字，以容易惹聯想的標題作招徠，如《這個春節，來成都睡你》、《那個當年和我開房的男生，明天就要和別人結婚了》。當網民點進帖文，才會發現文章只是平平無奇的廣告。有人遂在微博向管理員查詢文章風格改變的原因，卻獲對方以調侃的態度回應，稱由於「最近老闆睜一隻眼閉一隻眼，不怎麼管我」。

面對眾多網民的批評，酒店事後不得不將帖文圖片刪除重發，換上跳舞照，並發聲明向公眾致歉。（微博截圖）

酒店在聲明中承諾將以今次事件為戒，並指會加強審核將來的廣告用字。（微博截圖）

面對眾多網民的批評，酒店事後不得不將帖文圖片刪除重發，並發聲明解釋，指涉事廣告的原意是「為了褒獎女性獨立，鼓勵女性勇敢追求自我，不要被條條框框所束縛」，又承認標題用字「有欠妥當」，將會「以此為戒，全面反思，提高對各類宣傳文字的審核」。

（綜合）