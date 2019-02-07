台灣會計妹貼爆乳照迎農曆新年　靠一張相封台灣性感女神

近日有網友在批踢踢表特板以「淡江會計系」為題發表了一篇文章，照片美艷動人、好身材展露無疑，馬上造成轟動，除了在表特板迅速被推爆以外，個人的instagram追蹤人數也從兩千多直衝到現在超過12000人了！真的是很誇張耶，那麼這位讓鄉民們力推的正妹到底是何方神聖呢？

段璟樂（Facebook）

很快就有網友貼心的在推文附上傳送門，原來她就是樂樂——段璟樂。段璟樂是淡江會計系的高材生，本身也是一位模特兒，外型亮眼帶點酷酷的感覺，身材火辣，前凸後翹，擁有羨煞眾多女生的傲人S曲線，許多網友紛紛表示：「後悔沒讀淡江」、「身材夭壽好！腰腿胸全都點滿」、「淡江入學率要增加了」。

段璟樂（Facebook）

雖然這次造成了大轟動，但其實這也不是段璟樂第一次登上表特板啦～當年就有網友以「姐妹」為題發文，也吸引不小的迴響，一家人男的帥女的正，底下推文紛紛表示真是強大的基因！

段璟樂 （IG）

段璟樂時常在臉書以及Instagram分享個人的生活點滴，別看她平常的照片都很正經，內心仍然住着一個俏皮的小女孩，也不時會貼出逗趣的照片，甚至還可以女扮男裝，cosplay成灌籃高手裡面的三井壽XD實在是超級像啊！只能說太神啦～

段璟樂（Facebook）

除此之外，段璟樂也是多才多藝，除了會唱歌，還會彈吉他，去年還有在Instagram貼上自彈自唱的影片，讓人驚艷，網友紛紛敲碗表示：「點歌點歌」、「你可以直播了，真的！」

老天爺怎麼就是那麼不公平呢？是誰說人有一長必有一短的，明明就還是有這麼完美的人在啊！話說時間真的過很快，轉眼間狗年也快要結束了，最後就送大家幾張應景照片，提前祝各位農曆新年快樂～

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