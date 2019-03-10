暖心伯伯冒雨幫鄰居倒垃圾　台女送涼粉答謝　網民：好人有好報！

今時今日鄰里關係不如以往般親密，鄰居之間互相幫助的情況亦已較少見到。台灣一名女網民日前於facebook群組發文，稱看見一名好心伯伯獨自站在數大袋垃圾旁邊，冒雨等待垃圾車到來，打算為附近巷子的鄰居們倒垃圾。伯伯看見樓主時更「搶去」其手上的垃圾，稱「我幫妳倒就好」，並提醒她盡快回家。樓主看到伯伯深感不忍，於是特意買了涼粉糖水送給對方作為答謝。

台灣有女網民早前倒垃圾時，遇到一名好心伯伯主動幫忙，令她非常感動，遂特意送上涼粉予對方作為答謝。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該名女網民上周四（7日）在fb群組「爆怨公社」發文，分享倒垃圾時遇到的暖心小事。樓主表示，當日她帶着一大袋垃圾及剛吃完的便當包裝走到垃圾車停泊處等待時，住在斜對面巷子的一名伯伯一見到她便問道：「怎麼這麼多包？來！我幫妳倒就好了！」樓主感到尷尬，婉拒伯伯的好意：「不行啊！不用啦！不好意思啦！」不過暖心伯伯再說：「雨這麼大，趕快回家！」同時「搶去」她手上的垃圾，示意要幫她倒，令她感到非常窩心，直指「阿伯為什麼這麼好心」，最終「那條巷子的垃圾他都默默的幫忙倒光了」。

伯伯搶着幫忙，樓主只好拍下他冒雨等候垃圾車的照片以記錄好人好事，樓主說，該名暖心伯伯並非首次幫忙鄰居倒垃圾，以往她倒垃圾時，伯伯都曾「默默的一直看我的垃圾」，感覺就像想要幫她，但樓主因覺得不好意思，故每次都「避開他的眼神自己倒」。

樓主稱，伯伯總是默默地為整條巷子的鄰居倒垃圾，更會偷偷餵飽流浪貓。（fb群組「爆怨公社」圖片）

樓主看到伯伯默默助人的行為覺得非常感動，但亦心痛他「人善被人欺」，稱有些鄰居得知伯伯會幫忙，於是「變成理所當然的（將垃圾）放着就走」，令她慨嘆「真的覺得不能對人太好！有一就有二啊！不是所有的好心都可以變成理所當然！」。樓主又稱讚伯伯為暖男，因他總是冒着被鄰居罵的風險，偷偷餵飽巷子內的流浪貓。

為了答謝暖心伯伯，樓主翌日見到對方再次幫鄰居倒垃圾時，決定要送上小禮物，她特意購買了芋圓涼粉以作謝禮。伯伯收到糖水時嘴裡「一直說不用啦」，但樓主「還是硬是塞給他」，更祝福對方「長命百歲」。

為了答謝伯伯，樓主趁他再次幫鄰居倒垃圾時，送上芋圓涼粉作為謝禮。（fb群組「爆怨公社」圖片）

網民看過帖文均稱讚伯伯「人真好」、「好人會有好報的」、「為善不欲人知，阿伯的好心值得大家尊敬」，又指不少長輩其實非常善良，但年輕人有時卻對上一代帶有偏見，「說實在的那一輩的長輩都很善良，可惜現在很多年輕人對長輩都非常鄙視」。亦有網民不忿伯伯的善心被利用，「丟下就走的人良心被狗啃了嗎？人家不是理所當然要幫你丟欸」、「有的人就是會利用別人太好，什麼都理所當然，真是渣」。

（fb群組「爆怨公社」）