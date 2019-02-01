香港女生赴法國酒店實習　分享業內秘聞　四招判斷房間有幾乾淨

港人喜歡全世界旅遊，外出住酒店往往會有擔心——如何才能用適宜的價格享受到優質的服務？尤其是世界各地酒店服務水平不一，只透過網絡資訊，難免會有疏漏，而一旦「中伏」，會非常影響行程品質。 香港專業教育學院（IVE）兩名畢業生透過學校的實習計劃，在2018年暑假遠赴法國四星級酒店，透過兩個月的實習，她們除學習酒店營運知識，也學識到如何挑揀合適的酒店，原來只要四招，就可快速判斷房間的衛生程度。

赴法國實習兩月 細節決定服務質素

在法國四星級的拉波勒美居酒店（Hotel Mercure La Baule Majestic）實習兩個月期間，IVE畢業生楊寶盈被分配入餐廳和廚房實習，她表示體會到了歐洲餐廳非常注重款待客人的禮儀細節，比如客人每吃完一道菜，中間會預留半分鐘再上新菜，以免客人覺得被催促；兩個月令她收穫頗多，現時將繼續在大學深造，並計劃在將來從事酒店活動策劃的工作。

赴法實習的畢業生之一楊寶盈，她主要在廚房及餐廳學習。（袁澍攝）

簡單四招判定酒店房間衛生程度

畢業生陳曉晴主要學習了房務整理的知識。她表示該酒店的衛生標準很高，對房間的浴缸、大門都要求「零指紋」，因而也就此知道如何快速判定一間房間的衛生狀況是否做足。她教了四招：

第一先看門上是否有指紋，來確定清潔是否細緻； 第二看屋內的玻璃杯是否有指紋、口紅，來明確清潔範圍； 第三看床上的睡枕枕袋是否有熨燙摺痕，來判斷是否換新； 第四看床頭板上側是否有灰塵，判定清潔是否徹底。

IVE酒店及旅遊系系主任張俊文博士則補充，在行業內有許多不為外人所知的小竅門，比如酒店的床上往往有靠枕，這些枕套的清潔次數比較少，自己入住便會留字條要求客房服務員不要放在床上；他續指，這樣的實習計劃目的正是讓學生在實踐中學習。

入住酒店小貼士 酒店官網訂房有時更便宜

入行多年的張博士更為港人出遊提供了幾條貼士：