【311八周年】日本Yahoo搜「3.11」即捐10円　去年籌逾4000萬円

今天是日本311東北大地震8周年，據日本廣播協會（NHK）公布，海嘯及核災造成2萬2131人喪生，至今仍有5萬2000人持續避難。破壞痕跡雖然漸淡，但仍在許多人的心中造成不可磨滅的傷口。Yahoo! Japan（日本雅虎）一如以往，連續第6年發起「3.11檢索應援」（Search for 3.11 検索は応援になる）活動，只要在3月11日透過其網站搜尋「3.11」，日本雅虎便會捐出10円（即0.71港元）予相關公益團體。

日本雅虎自2014年開始，便每次為311大地震籌款，只要每搜尋「3.11」，雅虎即捐10¥助重建。（日本Yahoo!頁面截圖）

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日本雅虎從2014年起舉辦「3.11檢索應援」活動，每次反應都非常熱烈，上年錄得400萬人參加，共籌得4187萬5110円（約296萬港元）。今年日本雅虎同樣製作了30秒的短片，呼籲全球人士支持活動。

Yahoo! Japan（日本雅虎）連續第6年發起「3.11檢索應援」活動。（日本Yahoo!頁面截圖）

參加方法很簡單，只要在日本時間3月11日0時00分至23時59分，每次在網站搜尋「3.11」，日本雅虎將捐出10日圓給6個相關團體，用作重建學校、為中小學生提供心理輔導、為居住在臨時房屋的年輕人提供溫習場所等。

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同時一眾名人亦有參加慈善拍賣，如日本國寶級影后吉永小百合、「冰王子」花式滑冰手羽生結弦、《海賊王》動畫魯夫角色的配音聲優田中真弓等。日本全國於多處舉行悼念活動，而日本政府在下午會在東京都國立劇場舉行追悼儀式首相安倍晉三等官員將出席。

（綜合）