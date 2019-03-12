未來奶奶拒讓殘疾父出席婚禮　怕嚇壞來賓　準新娘堅持一齊行紅毯

父親牽着女兒的手步入禮堂，是多麼感動的時刻。但有外國準新娘被未來奶奶要求，不想讓殘疾的父親出席婚禮，指父臉上的燙傷疤痕和腿部截肢，會嚇壞來賓和造成小朋友心理創傷，讓她們一家心碎不已。惟準新娘堅持要和父親一起走紅毯，揚言寧願不請未來奶奶，也不會拋下父親。

不少父親都想和女兒一起行紅地毯。（視覺中國/GettyImages）

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據外媒報道，外國一位27歲的準新娘日前在facebook上抱怨，指即將會嫁給一個「很棒的男人」（Amazing guy），最近亦正忙於準備婚禮籌備工作，本來是非常開心的事，惟她的未來奶奶竟禁止她父親參加婚禮，讓她十分煩惱。

準新娘指，未婚夫在幾個星期前開始表現得奇奇怪怪，未來奶奶某日突然打來，「她告訴我父親不該出席婚禮，認為他會嚇壞來賓和造成小朋友心理創傷」，建議在婚禮前舉行私人家庭儀式取代。

有過來人留言建議準新娘一定要讓父親出席，表示她絕不會後悔。（視覺中國/GettyImages）

「當我小時候，父親遭遇了非常嚴重的事故，並被燒傷了大部分身體。」準新娘表示，父親事故後失去了肢體，而且嚴重毀容，雖然父親是殘疾人士，但她從未想過心中偉大的父親，竟遭到這樣的對待。

準新娘繼而找母親傾訴，惟父母都表示理解，令她更憤怒和傷心。她最後堅持要父親出席婚禮，「或許未來奶奶有點意見，但我真的寧願放棄她而不是我的父親。」

帖文引網民討論，不少人都贊成新娘的決定，認為未來奶奶更不應出席婚禮，又形容她是個「怪獸」；有女網民表示，如果她遇上這個情況，「我會拋棄這個男人和他的家人」；有過來人留言鼓勵準新娘一定要讓父親出席，「我在12年前失去父親。我夢見婚禮當日，已經不在了。」

（鏡報）