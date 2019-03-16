【多圖】台1歲女髮轉超似颱風眼　網民狂po相分享子女激罕雙轉頭

對不少媽媽來說，見證寶寶的生長是最為幸福的事。台灣一女網民於facebook上載相片，表示自女兒出生一年多以來，她的頭髮也生長得比其他孩子「不同」。原來她的髮轉令頭髮生長得如颱風一樣，看上去髮轉就猶如一個颱風眼，非常爆笑。不少網民表示：「好想一直在那個洞洞戳或轉圈圈……」、「好像芋頭酥！」、「一定是個很有個性的女生」。

該媽媽最近於fb上載相片，表示女兒淇淇今年1歲多，但自出生以來因為擁有明顯的髮轉，令頭髮亦生長得比其他孩子不同。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該媽媽林小姐最近於fb群組「爆廢公社」上載相片，表示女兒「淇淇」今年1歲零8個月大，但自出生以來因為擁有明顯的髮轉，令頭髮亦生長得比其他孩子不同。相中可見，淇淇在滿月時即使剪光頭髮後，已留下了一個猶如颱風眼的髮轉。之後隨着她成長，頭髮亦因為髮轉而彎曲地生長，非常有趣。

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林小姐曾回覆《香港01》指，平常打理頭髮的方法也不太特別，「其實還好也，就一般綁頭髮而已」。她亦解釋:「也許長髮會蓋住，長大剪短髮應該又會出現。」



不少相信是媽媽的網民亦紛紛留言，更上載照片分享自己的子女亦有與別不同的髮轉，有寶寶甚至擁有雙重、三重髮轉，非常誇張。部份網民大讚淇淇的「颱風眼」髮轉非常可愛，「也太捲了吧」、「好酷噢」、「漩渦一族」、「都不用燙頭髮就很整齊」、「這颶風很有破壞力的感覺，不由自主的發麻」。

（fb群組「爆廢公社」）