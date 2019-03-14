台8歲女想送嫲嫲生日卡　放學搭車迷路遇貼心女警　母：不忍苛責

台灣桃園市蘆竹區8歲李姓女童昨天（13日）下午放學後，拿著自己製作的生日卡片，想給她祖母生日驚喜，她祖母住在中壢區，女童自行前往機場捷運A11坑口站搭捷運到中壢，她獨自提著一個裝有一張給祖母生日卡片和海湖國小作業簿的塑膠袋，一人走到靠近A11站附近的大園坑菓路時迷路。

台灣桃園市8歲女童（中）貼心製作生日卡片要給她祖母生日驚喜，想自己搭機捷去中壢，不料迷路，警員徐潔如（右）發現帶回派出所，聯絡她母親團圓。（警方提供）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

大園分局三菓派出所警員徐潔如巡邏經過，看到女童上前詢問，女童哭著搖頭，員警擔心女童一人危險，帶回派出所，警方今天中午表示，根據女童的作業薄聯繫校方，老師告知女童母親也在找她，警方聯絡到女童母親，緊急趕到派出所領回，女童告訴她母親「做了一張生日卡片想送給阿嬤驚喜」，讓她母親和在場員警聽了都覺得女童「好貼心」。

李姓女童母親表示，她當時前往學校準備接女兒下課，卻一直沒看到人，與校方四處尋找都沒找到女兒身影，心裡十分著急，幸好接到警察通知，知道女兒安全，才放下一顆心，感謝警方熱心的幫忙。女童向她母親說，她在學校做了一張生日卡片，想搭捷運去中壢給祖母生日驚喜，才會沒等母親來接她就獨自離開。她母親聽後表示，這麼貼心的理由，實在讓人不忍心苛責。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】