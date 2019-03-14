護理員女友幫老人換尿片　台男嫌拖手污糟想分手　網民：你心才髒

台灣一名男網友發文表示，女友目前從事護理工作，需要幫老人把屎把尿，但這樣的工作內容，卻讓男網友不能接受，直言和女友牽手時都會「覺得髒髒的」，也不敢跟父母提起女友的工作內容，但因為不想跟女友分手，而不知道如何是好。貼文一出，立刻引發網友砲轟。

該網友貼文一出，立刻引發網友砲轟。（靠北女友Facebook）

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男網友在臉書匿名粉專《靠北女友》發文表示，22歲的女友從事護理工作，工作內容包含照顧老人及幫老人換尿布，但原PO卻不能理解「為什麼年紀輕輕要去照顧老人家」，還抱怨和女友牽手時，「都會覺得髒髒的」！

原PO還在文中寫道，「我不敢告訴父母她的工作是什麼，怕他們接受不了」，另一方面又覺得女友很溫柔、很貼心，而捨不得和女友分手，不知所措之下，便決定發文詢問網友意見，沒想到貼文一出，立刻引發網友撻伐。

網友紛紛留言勸原PO放手，「放生護理師女友吧！她值得更好的」、「趕快分手，別耽誤她的青春，你不配擁有她」、「我覺得還是分手好了，真心覺得你不配」，部分網友則狠酸，「她的手不髒，髒的是你的心」、「看完後我只知道你腦子不好」，也有人跳出來為護理師說話，「護士就是這樣最吸引人！她的愛心她的細心！都很棒！」、「我女朋友是護理人員，她們就是每天下班累的要死，護理人員不管怎麼樣，都是天使」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】