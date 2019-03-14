擠迫屎尿籠中獲救　小狗不敢躺下睡　站著發抖主人睇到落淚

美國佐治亞州（Georgia）羅斯威爾（Roswell）2歲的白色貴賓犬「佐敦」（Jordan），上周被拍到站在床邊不敢躺下睡覺，女主人倫茨（Melissa Lentz）看在眼裡難過得流淚。佐敦以前曾遭虐待，所住的籠子非常擠迫更夾雜著屎尿，導玫牠根本難以躺下好好睡一覺。

網上片段中，瘦弱的佐敦站在床邊一直不敢躺下，卻又難敵睡意，致身體搖搖欲墜，四肢不停在抖。倫茨說：「我起初不知道牠在做甚麼，只見牠低下頭，而牠搖擺的姿勢讓我感到很奇怪，過了好一會才明白，我的天！原來牠就是那樣子睡覺的，看得我心痛落淚。」

瘦弱的佐敦低頭站在床邊不敢躺下，卻又敵不過睡意，身驅搖搖欲墜。（影片截圖）

倫茨最近才收養佐敦，當日動物義工發現牠住的地方猶如地獄，不但擁擠不堪，而且滿地是狗糞和尿液，佐敦根本無處可躲。倫茨說：「因為牠曾經住過那麼肮髒的地方，所以不會亦不知如何躺下。」

收養佐敦後，倫茨一直在確保牠的居住環境安全舒適，又鼓勵牠躺在那張新買的床上睡覺。她試過教佐敦如何躺下，但那一晚佐敦實在太過害怕，甚至一直避開她。倫茨不想佐敦過度受驚，最終沒有強迫牠躺下睡。

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如今佐敦的情況已漸見改善，開始習慣與人互動。倫茨稱：「自從獲救後，牠的尾巴搖擺得更多，很喜歡跟其他狗狗玩，並學牠們躺下。牠正在慢慢進步，實在令人鼓舞！」

倫茨自2011年起就在動物保護機構Releash Atlanta做義工，8年來養過500隻多狗，她認為，養育狗狗很有意義，「我第一隻養的狗是隻5歲的查理斯王騎士犬（Cavalier King Charles Spaniel），那時牠一直不敢走出籠子，後來終於肯出來，這令我感到很驚喜。我們照顧的都是一些生病或受驚的狗狗，能看着牠們從奄奄一息變成家中的開心果，可謂暖在心頭。」