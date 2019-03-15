狂野B仔食飯食到似洗頭敷面膜　台媽崩潰：你洗臉嗎？

對於設法讓小孩在桌上好好吃飯，相信每家媽媽們都有各種苦不堪言的悲慘實錄，不只會面臨小孩個性調皮不願意吃飯，就算吃了，把餐桌搞得天翻地覆也是剛剛好而已（媽媽表示崩潰），臉書社團「爆笑公社」近日就瘋傳一段小孩用餐的影片，不只飯桌看起來混亂到不行，甚至把飯粒拿來上下左右塗抹的瘋狂舉動也讓大家都看傻眼。

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網友怎麼說

正宗的「靠臉吃飯」？「果真靠臉吃飯」、「小弟弟真牛，從小就靠臉吃飯」、「靠臉吃飯的！這小子有前途～」、「長知識了，原來副食品是拿來洗臉的」、「吃飯還是洗臉呀？媽媽心好累！」

原來是在保養臉部啊，我還以為是在吃飯呢！「其實那是洗面乳」、「天啊！他在敷臉，這會崩潰」、「難怪他皮膚這麼好（？）」、「這麼小就知道愛漂亮」、「傳說中的熱敷面膜嗎？」、「小時候我一直以為食物只可以內服，到現在我才知道也可以外敷！」

這下也不用在背後了，不管從哪個方向看，自己的孩子做這種事，做媽媽的真的會一秒崩潰啊！「這……理智線會斷裂啊！」、「拳頭已經握緊 ，這一定爆粗話的啊……」、「這樣我會瘋掉」、「一點點在臉上是可愛，多了就……」、「我無法接受小孩幹這種事……」、「媽媽表示：我看還是我來好了，這個會崩潰」、「如果是我的小孩我一定火大」、「這孩子是來毀滅媽媽的嗎？」

很多老手媽媽卻已經習慣這畫面了。「跟吐奶再抹在臉上頭髮的狀況一樣，以後就要面臨吃飯邊這樣」、「我妹的兒子也拿過草莓在臉上『魯來魯去』的，真的很皮」、「超狂，我兒子只是整碗蓋頭上而已」、「習慣會成自然的」。

很多媽媽網友表示已習慣成自然了。（爆笑公社Facebook）

看來面對孩子吃飯的各種瘋狂行徑，是媽媽們的必經之路啊。真的辛苦全天下的母親了！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】