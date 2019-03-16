【家教】孩子搭𨋢用盡力尖叫遭喝止　普通話大媽護駕：他只是小孩

「他只是小孩！」這經典台詞成為不少父母為孩子闖禍時的擋箭牌，一名網民近日投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，抱怨在屋苑乘升降機期間，遇到一名「小皇子」用盡所有氣力尖叫，而且持續很久，困獸鬥的樓主再沒法忍受，因而喝止他，怎料其母親隨即搬出台詞「他只是小孩」反擊，直指「那麼小事跟小孩女人計較」，令樓主更加氣憤。帖文一出引起熱議，網民都批評該媽媽不懂教兒子，又指下次可以開喇叭，讓「小皇子」體驗一下。

古裝大媽狀似想哭地說出「他只是個孩子啊！」，成為網民回應小孩不當行為的萬能key，用作諷刺家長縱容孩子。（《絕世高手之大俠盧小魚》截圖）

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投稿者今日（16日）在facebook專頁「生仔要考牌系列」表示，自己住在港島某私人屋苑，近幾年已有大量說普通話的人入住，甚至形成社群，在平台會所組織大媽舞，又有小孩踏單車亂跑亂撞，但一直都採取「眼不見為淨」的態度。

直到一次乘升降機期間，遇到一名大媽帶着一位約5、6歲騎單車的「小皇子」，他將單車打橫放在𨋢口，阻礙別人出入，但樓主仍忍受一下，怎料𨋢門關上後，小皇子突然放聲尖叫，「恍惚（仿佛）一生只有一次機會咁發盡奶力咁尖叫」，樓主就像「困獸鬥」一樣無處可避，只好怒目看着他，但大媽卻習以為常，處變不驚，仍埋首看電話，只淡淡說一句：「別吵」，小皇子當然並無理會，繼續尖叫。

樓主受不了終於爆發，對小皇子大喝一聲：「叫X夠未啊！收聲啦！」嚇得對方立馬閉嘴，不過此舉卻惹怒大媽，隨即收起電話反擊，並捧出經典台詞：「他只是小孩，你那麼大的人跟小孩計較，真沒素質！」樓主轉以普通話回覆，「縱容小孩在公眾場所騷擾別人，做錯事反去怪受害人計較，好意思嗎？你們講普通話的人都是這樣子的嗎？」，大媽只好不斷重覆：「你不是男人，那麼小的事跟小孩女人計較！」

最終在管理員及其他住客勸交下，大媽拋下一句：「你等着，我叫人來！」樓主亦回嗆「你知我住那一層，等你」就鳴金收兵。樓主在帖文強調如果一開始小皇子尖叫時，「講句唔好意思就乜事都無」，批評「道理唔喺自己度，咪強調自己係弱者，施虐者變受害者囉」。

帖文引起網民熱議，直指「他只是小孩」已變成「萬能key」，又指上次去港島區一間戲院睇戲，全場都是小朋友，「嘈過旺角」，有網民則認為樓主不應轉以普通話對答，「 你用普通話已輸了」、「半步不能讓」。



（facebook專頁「生仔要考牌系列」）