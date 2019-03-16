識影相似乎已是男友或人夫的「生存技能」，廿四孝老公張繼聰日前分享兩張跟老婆謝安琪（Kay）的旅行照，只見張繼聰幫老婆拍攝的那張單人照，影出「靚人靚景」的仙氣打卡相，但調轉由Kay操刀時，卻另有一番「風味」，張笑言「我好似一個阿叔第一次去旅行咁」。兩人對話笑爆網民，事實上另一半的拍攝技巧，經常鬧出不少笑話，早前亦有台灣網民抱怨老公幫自己拍攝「花比人嬌」的照片，引起更多人共鳴，紛紛「曬」出更離譜的單人照。

張繼聰幫謝安琪拍出「靚人靚景」的仙氣打卡相，但當調轉由Kay操刀時，卻另有一番「風味」。（ig「 louischeung2013」截圖）

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早前有台灣女網民在facebook「爆怨公社」發文，上載一張由老公幫她拍攝的照片，當時她提出要求，「要避開後面遊客 還要拍到花喔！」，結果老公的確完全滿足她所有要求，有花沒人，但她的樣子卻被花阻擋了。

有台灣網民抱怨老公幫自己拍攝「花比人嬌」的照片，引起更多人共鳴。（fb「爆怨公社」圖片）

帖文笑翻網民，不少人都支持樓主的老公，「二個願望一次滿足」、「完全按照指令辦理」、「老婆說的都有做到」等。有網民則分享自己的照片，「我幫我老公拍都是這樣」，如完全找不到相中主角，或影到變「大母豬」等，慨嘆「怎麼另一半的審美觀總是出錯」，紛紛表示另一半懂得影相這一點很重要。