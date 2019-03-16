【Fashion嘅嘢】YouTubers亂入時裝周　着平衫戴洗碗手套扮模特兒

每年2月及9月的倫敦時裝周都會吸引無數時裝達人前來朝聖。當地一對YouTubers Zac和Jay決定在其節目《The Zac and Jay Show》來一趟「大整蠱」，找來另一個YouTuber朋友Max扮成新晉模特兒，讓他穿上經加工的平價騎呢服飾，如在T恤貼滿膠紙、用充氣膠袋造成大衣領、戴上粉紅色洗碗手套，然後自信滿滿地在時裝周場地四圍走。他的舉動成功引起場外攝影師注意，他們隨即衝前拍照，更有人大讚Max的衣着品味，非常爆笑。

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英國一對YouTubers在上月倫敦時裝周期間決定設計一場街頭實驗，Zac與Jay找來另一個專做街訪的YouTuber朋友Max，因為Max平常甚少打扮，於是讓他成為今次實驗的主角，扮成一名16歲新晉模特兒，並改名叫「Maximilian Bucharest」。

Zac與Jay先與Max到平價衫店買齊所需衣飾，之後再替衣服加工，把它們弄得愈奇怪愈好，例如在眼鏡邊掛上「Z」與「J」的特大英文字母吊墜、在黑色T恤上貼滿膠紙等。

惡搞實驗逐格睇

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Max於實驗第1日走到時裝周場地附近，Zac與Jay扮成助手，並在場外攝影師面前大叫Max的名字，一班攝影師信以為真，以為Max是模特兒之一，隨即衝前圍着Max拍照，Max更自信地擺出一副「我就是時尚」的模樣，場面十分爆笑。

來到實驗第2日，Max今次用媽媽的粉紅色圍巾包裹上半身當襯衫，再用充氣膠袋充當高領，甚至戴上在英國家傳戶曉的「Marigolds」品牌粉紅色洗碗手套，一身怪異打扮搶盡眼球。

Max再次現身時裝周，而Zac與Jay今次則假扮成攝影師追着他拍照，更詢問Max可否介紹一身打扮。三人再次成功吸引附近的場外攝影師注意，並站在馬路圍着Max拍照，即使交通警在旁警告也沒人理會。

有記者大讚Max的打扮，並詢問他為何會以膠手套打扮，Max回答指因為這是流行單品，有記者詢問他穿什麼牌子，Max自信地答道那是「Marigolds」及「WHSmith」（英國大型連鎖商店）。

Zac與Jay及後解釋此街頭實驗的意義，他們認為現時的時裝設計充斥着「愈難看懂越高級」的文化，天橋上總出現令人難以理解的奇裝異服，希望大家可以反思此現象。

（YouTube）