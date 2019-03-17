【密室逃脫】台女生無帶手機被困廁所驚動全校　獲救過程笑翻同學

廁所處處細菌，故不少專家都建議不要帶手機入內，以免沾到，不過台灣一名女生卻因沒有帶手機入洗手間，而被困在當中久久未能出來。一名於高雄讀大學的女生早前於討論區發文，分享自己意外被困學校廁所的親身經歷，稱事發時只好按警鈴求救，鈴聲傳遍整棟教學大樓，驚動女教官及警衛前往「營救」，而過程亦非常蹺蹊，尷尬經歷笑翻一眾同學及網民，甚至連樓主爸爸亦忍不住一直取笑她。

台灣一名女大學生早前如廁時因門鎖損壞被困在廁格內，但自己沒有帶上手機，要按警報鈴才能「獲救」，過程爆笑又尷尬。（示意圖，資料圖片）

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一名就讀高雄正修科技大學的女大學生早前於「Dcard」討論區發文，稱上周二（12日）如常購買午餐後返回課室，打算先去洗手間才用膳，當時她為了方便，決定將手機放下，「心裡冒出：『去廁所而已，不用帶吧』的想法」，沒想到「悲劇」就此發生。

樓主進入廁格時，已覺得門鎖「有點卡卡」，最初都不以為意，以為用力把門關上就可，但如廁後打算離開時，竟發現門被卡住。她等待約15秒後再嘗試，仍舊發現廁格的門「完全推不動」，一分鐘後再次嘗試時亦一樣。就在她用盡全身氣力推門時，門鎖忽然傳出「嘭」的一聲，「鎖壞掉囉」。

一名警衛說要先爬去樓主身處的廁格看看，卻不小心摔了下來，更把椅子壓壞。（示意圖，資料圖片）

絕望的樓主當時不知所措，蹲了下來，才發現廁格內有警報鈴，於是她毫不猶豫地按下求救，警報鈴聲響至整層樓都聽到，過了一會女教官終於趕至，得知事件後便代為找警衛協助。

警衛到場時，檢查一會後竟提議：「鎖頭壞掉，看要不要拿梯子給她爬」，不過因廁格空間小，警衛竟說要先爬去樓主身處的廁格看看，然後在隔壁廁格放了一張椅子，準備爬過去。不過該警衛進入廁格後，竟下意識地把該格的門鎖鎖起，女教官於是即時提醒，如果他爬到女生一格，另一格豈不是也反鎖了，警衛才「如夢初醒」，用腳把鎖踢開。不料他卻失平衡，整個人摔下來，更把椅子壓壞，還笑說「沒事沒事，看來要放棄這個方法了」，「蝦碌」過程令樓主哭笑不得。

樓主被困經歷全記錄

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樓主如廁後打算開門時，竟發現門被卡住，嘗試多次亦未能開門。圖為示意圖。（資料圖片）

這時另一名「神奇警衛」趕至，自信地向眾人稱「我來試試看」，然後敲一敲鎖頭，「bang ! 芝麻開門囉！」，沒想到廁格門就這樣被輕易打開。女教官之後搭着樓主的肩進入課室，並代她向老師及其他同學解釋遲到原因。

樓主當刻感到非常尷尬，回到座位後即被同學們取笑，「原來警鈴是你按的，還按了兩次」，「我剛剛就想說是哪個屁孩一直按鈴」。回家後樓主將事件告訴爸爸，但他竟毫不擔心，更邊聽邊笑，令她相當無奈。

樓主逃出廁所後感到非常尷尬，回到課室即被同學們取笑。（示意圖，資料圖片）

帖文獲得逾萬名網民按讚，不少人同情樓主，但同時認為她的經歷非常爆笑，「我之前也被鎖一次，我用了洪荒之力把門撞開」，「超好笑，廁所版的密室逃脫」，「警衛摔倒還壓壞椅子太有畫面」。

（dcard討論區）