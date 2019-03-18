【新西蘭恐襲】別哭，爸爸在這兒！　肉身擋子彈勇救2歲幼子

新西蘭基督城（Christchurch）兩間清真寺上周五（15日）遭到連環槍擊，除了接近哈格利公園（Hagley Park）一間清真寺，鄰近的林伍德區（Linwood）也有清真寺遇襲，當時男子賽亞（Zulfirman Syah）與2歲兒子阿威羅伊斯（Averroes）正在寺內，賽亞為了保護兒子，不惜用身軀擋下子彈；事後賽亞受重傷送院接受手術，幸其愛兒僅受輕傷。

事後爬到爸爸身上大哭

案發當日，賽亞帶同兒子到林伍德區的清真寺禱告，現場閉路電視拍到，賽亞躺在地上奄奄一息，阿威羅伊斯則爬到他身上大哭，由於阿威羅伊斯得到父親保護，僅腿部和背部受輕傷，賽亞則需送院接受大手術；槍手塔蘭特（Brenton Tarrant）在那裏殺害了7人。

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「飽受驚嚇但我們仍活着」

賽亞的妻子瑪麗（Alta Marie）是一名英語教師，她稱，案發時自己正在家中煮食，突然接到賽亞兩次來電，才驚悉清真寺遇襲。

事後她在Facebook上說：「我丈夫在槍擊案時用身體保護兒子，致身中大部分子彈，而且傷勢比兒子嚴重得多。兩人雖然都受了傷，但仍然生存。我們2個月前才搬到新西蘭，賽亞身中多槍，幸接受手術情況後已經穩定，他目前仍然身在深切治療部，待醫生認為適合便會轉送到普通病房。我已跟兒子重聚，他腿和背部有槍傷，雖然飽受驚嚇，但我們仍活着，感謝各位的禱告和關心。」

賽亞的朋友為他發起眾籌，並形容他是個有天份且勤力的藝術家，「他們一家認為新西蘭是個和平的國度。希望大家幫助他們平復心情，以及對抗這宗可怕的暴力事件」。