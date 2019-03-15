【基督城恐襲】男子勇敢奪去兇手槍械救人　倖存者：他是英雄

新西蘭基督城周五（15日）發生恐怖連環槍擊案，造成至少49人死亡，20人受傷。 在事件中，位於林伍德區（Linwood）的清真寺是其中一個受襲地點，有倖存者憶述，槍手當時開槍掃射多人，場面極為嚇人，幸好之後有一名年輕男子不顧危險，勇敢衝出並奪去槍手的槍械，成功保住在場剩餘人士的性命，倖存者稱「他是英雄。」

倖存者Syed Mazharuddin表示，他當時在清真寺內，聽到外面有多下槍聲，寺內約60至70人感到非常驚慌，急忙尋找掩護。不久他就看到槍手從大門口步進寺內，然後向老人開槍。槍手穿着保護裝備，並且失控地掃射。

他稱，幸好之後有一位平常負責打理清真寺的年輕人，挺身而出，「他找到機會，一把抓住槍手，然後奪去他的槍。」他又形容，這位年輕人想反過來驅趕槍手，但他找不到槍械的扳機，最後槍手眼看自己受到圍攻，自行逃去。

Syed Mazharuddin表示，他的朋友同樣在現場，其中一位朋友中槍後已逝世，另一位朋友也流很多血，「我之後衝出去找人幫忙，警察來了，但他們不准我再進去，我無法再找我的朋友」，他悲傷地說，「我想他已經死了。」

這次連環槍擊案已造成49人死亡，警方拘捕4人，包括3男1女，被捕者中包括一名澳洲公民。執法人員也在多輛汽車上發現多個土製炸彈，已將它們拆除。

（新西蘭先驅報）