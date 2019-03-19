再一次求婚！　八旬夫婦廝守63年　夫單膝跪地獻鑽戒賀妻捱過手術

能與另一半廝守到老，說時容易做時難，但美國德克薩斯州（Texas）一對八旬老夫婦卻做到了！夫婦結婚63年，但隨着年紀漸長，妻子身體逐漸變虛弱，丈夫生怕愛人某天會突然離去。丈夫在妻子捱過心臟心術後，買結婚戒指再單膝跪地，在孫子女們的見證下，慢慢抖着單膝下跪，真切地問妻子：「你願意嫁給我嗎？」誠意舉動令在場所有人感動不已。

丈夫卡爾生怕愛人在某天突然離去，希望趁兩人在生的日子，再一次向愛人求婚。（「christinacherie」Twitter圖片）

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84歲的卡爾（Karl）及81歲的當娜（Donna Von Schwarz）於高中時認識，其後相愛並於1956年成婚，更生了4名子女。夫婦現時有孫及曾孫各9名，家庭非常熱鬧。但當娜年紀漸大，身體開始不勝負荷，自去年中風及進行心臟手術後，至今仍需長期住院，更要用輪椅代步。

卡爾每日都探望當娜，看到虛弱的她便感到非常心痛，「最近每次跟她說再見，很像是最後一次見她，我感到很不捨得」。卡爾生怕當娜有一天真的會離開自己，於是趁當娜再次接受心臟手術前許下承諾，如果她能捱過此關，就會買過一隻新的結婚戒指當作獎勵。

卡爾與當娜猶如「糖黐豆」一樣，孫女姬絲汀娜不時上載其甜蜜合照。（「christinacherie」Twitter圖片）

幸運地，當娜在今個月平安無恙出院，更記住了丈夫的承諾，猶如一小女孩向卡爾討戒指。作為有擔當的男人，卡爾講得出、做得到，其孫女姬絲汀娜（Christina Cherie）最近於Twitter上載一感人片段，在當地時間本月2日，卡爾帶着當娜去百貨公司買戒指，卡爾更在當場再次向當娜求婚。

片段可見，卡爾慢慢抖着單膝下跪，真切地詢問當娜：「你願意嫁給我嗎？」當娜雖然難以作聲，但臉上流露出真摰的笑容，2人的相愛力證63年婚姻從未變質，一班家人及行經現場的顧客都非常動容。

（Twitter）