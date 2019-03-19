大懵台婦遺忘電單車泊位地點　獲好心警徒步陪伴尋回失車

台灣高雄一名林姓婦人一周前將機車（電單車）停放新興區七賢路上，接著要轉搭乘捷運到高鐵左營站北上找女兒，卻不料回來時尋找不到自己的機車，認為自己機車失竊，便尋求鄰近派出所求助，經員警陪同徒步尋找下，林才想起原來是自己「記錯」。

台灣高雄一名林姓婦人一周前將機車停放於美麗島捷運站旁某補習班前，接著要轉搭乘捷運到高鐵左營站北上找女兒，卻不料回來時尋找不到自己的機車，認為自己機車失竊，便尋求鄰近派出所求助。（聯合新聞網提供）

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新興警分局中山派出所前天（17日）晚間20時許，61歲林姓婦人心急如焚地走進，向員警說她從鹽埕區騎著機車沿七賢路要騎往美麗島捷運站搭乘捷運，打算先搭捷運再轉乘高鐵到台北找女兒，沒想到回到高雄後，自己的愛車不翼而飛。

林婦說，在停妥機車之後，又突然想到自己要找一個地標以確認停車位置，剛好美麗島捷運站旁有一間補習班，便牢記自己是將車輛停放於該補習班前。

巡佐卓聖賢及警員李延嘉在獲報後，調閱出當時的監錄系統，發現林婦當時確實有行經七賢路，但卻沒發現有進入中山路，因此研判林很有可能是因為當時急著趕車而記錯停放位置。

員警先是以徒步方式陪著林婦沿路找尋愛車，林逐漸想起回憶，果然順利找到愛車，但她仍不斷嘆說「自己的頭腦越來越不好了」。

她說，自己原來根本未騎經中山路，而是在七賢路上看到有停車位，便先將車輛停放在那，而自己在跑步的過程中，意外發現捷運站旁的補習班前竟然就有停車位，然而就是因為這個「念頭」，便讓自己誤以為當時是將車子停放在補習班前。

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