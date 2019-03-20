用毛巾逐支抹乾膠飲管被質疑重用　一粥麵：職員想抹水漬已棄掉

有網民日前於facebook群組貼出影片，稱「一X麵用過飲管抹一抹又比返人用」，片中顯示一名穿青綠色制服的男職員站於快餐店一旁，手持抹布將膠飲管逐支抹乾。樓主懷疑職員會將「清潔」過的飲管供食客使用，直言「好多傳染病都係由口沫傳染，唔係抹一抹就無」。 網民看過片段都大呼恐怖，指不能接受飲管重用，質疑餐廳為減輕成本才要求員工清潔飲管，「請少個抹嘢嘅人都買得起一堆飲筒啦，係唔係咁節省成本啊」，「香港式環保」，「環保得嚟咁人渣」。

有網民於快餐店發現有職員以毛巾清潔飲管，懷疑對方會將已清潔後的飲管供食客重用。 （fb群組「on9仔女同盟會」影片截圖）

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有網民日前於facebook群組「 on9仔女同盟會」貼出影片，稱「一X麵用過飲管抹一抹又比返人用」，片中顯示一名穿青綠色制服的男職員站於快餐店一旁，手持抹布將膠飲管逐支抹乾。樓主懷疑職員會將「清潔」過的飲管供食客使用，直言「好多傳染病都係由口沫傳染，唔係抹一抹就無」。

網民看過片段都大呼恐怖，指不能接受飲管重用，質疑餐廳為減輕成本才要求員工清潔飲管，「請少個抹嘢嘅人都買得起一堆飲筒啦，係唔係咁節省成本啊」，「香港式環保」，「環保得嚟咁人渣」。

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網民看過片段大呼噁心，質疑職員的行為有機會傳播細菌。 （fb群組「on9仔女同盟會」影片截圖）

有網民日前於facebook群組貼出影片，稱「一X麵用過飲管抹一抹又比返人用」，片中顯示一名穿青綠色制服的男職員站於快餐店一旁，手持抹布將膠飲管逐支抹乾。樓主懷疑職員會將「清潔」過的飲管供食客使用，直言「好多傳染病都係由口沫傳染，唔係抹一抹就無」。

網民看過片段都大呼恐怖，指不能接受飲管重用，質疑餐廳為減輕成本才要求員工清潔飲管，「請少個抹嘢嘅人都買得起一堆飲筒啦，係唔係咁節省成本啊」，「香港式環保」，「環保得嚟咁人渣」。