【新西蘭恐襲】Kiwi Farms拒刪血腥片拒交網民料　美版主辱新西蘭

新西蘭南島最大城市基督城（Christchurch）上周五（15日）遭受恐怖襲擊，28歲澳洲籍疑犯塔蘭特（Brenton Harrison Tarrant）涉嫌血洗市內2間清真寺，造成50人死亡，槍手犯案前把73頁自白書上載上網，又在facebook直播行兇過程，畫面血腥駭人。全球不少社交平台都移除與新西蘭恐襲的相關影片或過火言論，facebook亦表示，在案發後24小時內，已移除全球約150萬條在網絡流傳的相關片段。 惟槍手的影片及自白書仍在多個網上平台瘋傳，包括由美國人約書亞（Joshua Moon）創辦的另類友派論壇「Kiwi Farms」。約書亞日前表示，收到新西蘭警方要求提供與槍擊案有關的帖子訊息資料，包括上載相關影片及發文的會員資料等。約書亞狠狠拒絕警方要求，強調不會將任何影片下架，亦不會交出任何會員的資料，指又形容肯交出的人是沒種和「傻x」，更爆粗辱罵新西蘭是「sh*thole」（屎坑）國家。約書亞的言論惹起網民爭議，不少都會員支持他「不刪片不交資料」，但許多網民則認為不能以言論自由作擋箭片，讓恐襲者散播血腥和仇恨訊息。

新西蘭上周五發生恐襲，疑犯塔蘭特（Brenton Harrison Tarrant）涉嫌血洗市內兩間清真寺，行兇時更在facebook直播。（路透社）

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Kiwi Farms創辦人約書亞是美國籍，居於佛羅里達州，曾是一另個另類右派論壇8chan的管理員，惟有傳因在網站上推廣戀童癖而被解僱。而約書亞在網上以追蹤及騷擾而臭名遠播，其言論更不時涉及「強奸、謀殺及肢解」，受害對象主要為女性。澳洲媒體曾報道，約書亞是另類右派人士，屬反女權及特朗普的支持者，他於2016年曾捲入一系列網絡騷擾及威脅兒童的事件，一度被禁步進入令其住所附近的數十間學校的特定範圍內。

Kiwi Farms經常充斥散播仇恨的言論，論壇日前發文，公開新西蘭的警方電郵，要求論壇協助警方調查，指上基督城發生的恐怖襲擊案中，28歲疑犯塔蘭特涉嫌血洗市內兩間清真寺，Kiwi Farms曾出現相關的直播片段及帖文，希望版主能提供上載相關影片及發文的會員資料，包括IP地址、電郵地址等。

新西蘭恐襲案疑犯被控以謀殺罪，曾在16日出庭。法官將案件押後到4月5日繼續審理，預計屆時他會被加控控罪。（路透社）

約書亞回覆時表示，收到電郵後非常憤怒，形容新西蘭警方的要求是「笑話」，又稱為新西蘭感到可悲，「未來10年大家一想起新西蘭，就會想起今次恐襲」，又拒絕交出全何會員資料，「告訴你的上級，這樣網上審查只會令其國家及政府變成小丑」。他形容新西蘭只是一個細小及微不足道的島國，「根本沒有政治籌碼移除片段，更加沒有法律效力拘捕任何一個上載片段的網民」，認為如果有人聽從指示交出會員資料，「他不但是懦夫，更是白癡！」

居於美國的約書亞表示，其管理的Kiwi Farms跟新西蘭毫無關係，只是隸屬於一間佛羅里達州的公司，並附上公司地址，指如有任何文件也可寄給他，擺明公然挑戰新西蘭政府。約書亞亦聲稱不在乎新西蘭的法律，並爆粗表示對當地警方引用的法律完全不在乎，甚至爆粗辱罵新西蘭是「sh*thole」（屎坑）國家。

新西蘭警方收到約書亞的回覆後，仍有禮貌地表示感激約書亞很快便作出回應，「絕對會慎重考慮你所說的」。新西蘭警方事後證實電郵內容屬實。

約書亞的言論引起兩極反應，不少Kiwi Farms的會員表示支持，認為他有好好守護網絡自由，「沒有更好的回覆」，亦有網民指網上發言已步入審查時代，「我同意不應該觀看槍擊案的血腥片段，但我不能支持網絡審查」。有人認為一旦容許網絡審查，此後政府便可以肆意刪掉其他網絡內容，故支持約書亞做法。

但外界更多網民則指言論自由亦要有界線，直斥約書亞的言論不恰當，此時有如在死傷者家屬的傷口灑鹽，同時亦助長了恐襲者的氣焰，甚至成為偏激及仇恨者交換情報之一，狠批約書亞缺乏同理心和做法不當。有人更提出美國政府部門亦介入調查，看看Kiwi Farms有否違規，「新西蘭政府管不了，美國政府就該出動」。

（綜合）