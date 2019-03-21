斑鳩冷氣機頂築巢孵蛋　鄰居一棍掃落街　屋主：人類動物可以共存

老一輩的人認為家中出現自來動物是福氣，今時今日卻不是人人都願意接納不速之客。早前一名網民家外的冷氣機頂來了一對斑鳩築巢孵蛋，原本兩隻斑鳩蛋即將孵化成鳥，但隔壁的鄰居卻「好心做壞事」，以長棍將鳥巢掃落街，兩隻鳥蛋從5層高掉下即碎，令他非常難過，慨嘆斑鳩並無對人造成影響，「人類和動物可以共存」。

早前網民謝先生家外的冷氣機頂來了一對斑鳩築巢孵蛋，但隔壁的鄰居卻「好心做壞事」，以長棍將鳥巢掃至街上。（《香港動物報》影片截圖）

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早前網民謝先生向《香港動物報》提供影片，稱近日有一對斑鳩到其家中窗外的冷氣機頂位置築巢，更生下兩隻斑鳩蛋。原本人和鳥一直相安無事，謝先生更估計鳥蛋約於10日後便會孵化。

不過前日（19日）下午，謝先生的鄰居突然以長棍伸向其窗外的冷氣機頂驅趕斑鳩，更將兩隻斑鳩蛋連同巢穴向街外方向掃走。兩隻斑鳩蛋從5樓墮地碎掉，小生命未及孵化已夭折。

謝先生指鄰居「以為在幫他清理，其實是好心做壞事」，他看到碎蛋亦感到傷心，慨嘆「那些雀鳥只是在生活，沒有影響人，人類和動物是可以共存」，期望市民有更多保護動物的意識。

謝先生指看到碎蛋亦感到傷心，慨嘆斑鳩並無對人造成影響，「人類和動物可以共存」。（《香港動物報》影片截圖）

網民看過影片都感到很痛心，認為雀鳥生活的自然環境愈來愈少，期望市民可多點包容，「佢又沒有傷害你，點解要咁做呢！如果你是隻小動物，會有幾傷心呢」；甚至有網民認為鄰居的行為已觸犯法例，「點會係好心做壞事，似係有計劃掃場」，建議謝先生報警處理。