【筍工】年薪30萬兼包食住　澳26歲型仔富豪請私人助理陪環遊世界

各位夢想環遊世界的打工仔，機會來了！來自澳洲的26歲富豪里普（Matthew Lepre）近日上載招聘影片，打算聘請一名年輕私人助理陪他環遊世界，協助他處理電子商務生意及安排行程。這份「筍工」基本年薪為5.2萬澳幣（約29萬港元），旅程中的各項花費均有津貼，表現良好更有機會獲得加薪，而且門檻非常低，只要年滿18歲、護照有效期至少為12個月便可應徵，毋須大學學位。

26歲富豪里普近日上載招聘影片，打算聘請一名年輕私人助理陪他環遊世界，協助他處理電子商務生意及安排行程。（YouTube「Matthew Lepre」截圖）

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現年26歲、3年前放棄攻讀牙醫學位的里普靠經營電子商務生意白手興家，成為澳洲年輕富豪之一。現時他月入高達12萬澳幣（約67萬港元），過着周遊列國工作的生活。近日他於個人YouTube頻道上載影片，宣布開設年薪為5.2萬澳幣（約29萬港元）的私人助理職位，並形容是「世界上最酷的工作」。

他於影片中稱，獲聘者「將在全球各地旅行，與我密切合作，並有機會在世界各地看到令人難以置信的事情」，旅程中的一切食宿費用都由里普負責，他亦會提供健康保險，如獲聘者表現良好，更有機會獲得加薪。

擔任里普的私人助理需兼顧不同方面的工作，包括陪他環遊世界及到各地公司參與會議等。（ig「matthewlepre」）

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然而擔任里普的私人助理並非「收錢去旅行」，獲聘者需兼顧不同方面的工作，包括陪他環遊世界，到各地公司參與會議，其中以日本、杜拜和美國為最常造訪的地點。除此之外，助理亦要負責安排里普旅程的大小事，包括行程、突發情況等，同時也要精通經營社交媒體，協助他推廣生意。

里普說：「邊工作、邊旅行讓我可以過上我理想中的生活，我現在也想要給其他人同樣的機會，跟我一起工作。」他對應徵者只有兩個條件，就是必須年滿18歲及護照有效期至少為12個月，至於學歷反而要求不高，甚至毋須大學學位，「畢竟我沒有大學畢業」。

事實上，里普並非過着一帆風順的生活，出身單親家庭的他考上了墨爾本大學牙醫系，但卻對學科不感興趣，決定輟學並曾身兼3份體力勞動工作以供養媽媽，其間認識了一名任職電子商務的前輩，學習相關知識，半年後創立自己的公司，成功創立其電子商務王國，寓工作於娛樂可說是其工作理念，「儘管我每天的工作量很大，但我的理念就是努力工作，也要盡情玩樂」。

（太陽報、YouTube「Matthew Lepre」）