BB腳掌有開關？按壓底部即伸展　網民爭住搵仔女做「白老鼠」

有網友發現寶寶的身上竟然有神祕機關？最近在爆笑公社熱傳一段傳寶寶被按壓腳底的影片，畫面中媽媽只要按壓寶寶小腳板的上半部，寶寶的腳指頭就會「關起來」，接著媽媽再按壓小腳板的底部，寶寶的腳指頭就會「張開來」，而且屢試不爽，這一幕也讓許多爸媽都為之瘋狂！

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原來開關在這裏啊（按圖放大）↓↓↓

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一票網友被萌翻！「看了快10次好療癒好可愛」「好靈活的腳」「感覺好好吃喔」「欸，好像很好玩」「你看他的手手也會連動」……

有網友發現寶寶的小手也會連動！（影片截圖）

這麼好玩不能只有自己看到，網友們也開始組團回家弄寶寶啦！「真的嗎？？？」「我也要來試試看」「好可愛！我也要玩看看」「小寶出生可以玩看看」「找找女兒的開關」……

早就這樣玩弄寶寶的網友也證實，是真的！「玩過了！真的是這樣」「這是真的，我剛剛趁她喝奶偷偷試了……」「我真的這樣玩過！可以玩一整天」「要玩趕快，再過幾個月就失效了」。

早就這樣玩弄寶寶的網友也證實是真的。（爆笑公社Facebook）

其實這不是寶寶內建開關啦！而是初生嬰兒不自主對外界做出的「原始反射」，而根據維基百科，刺激足底時會出現「巴賓斯基反射」現象，一般對於幾個月大的新生兒，輕輕從腳跟向前摩擦足底外緣側，就會出現「拇趾朝向頭的方向上翹，同時其他腳趾呈扇形張開」的伸肌反射！也就是開的動作！而按壓腳掌心則是寶寶的「抓握反射」，腳趾會自動弓起彎曲，也就是關的動作，而這兩個反射約在半歲之後都會陸續消失啊。

所以啦，要把握黃金期玩啦（大誤）不然就會像這些網友一樣……「我家這隻一直踢抓不住哦」「現在玩他直接拿娃娃打我」「我錯過了可以玩的年紀了，剛剛戳了一隻，冷冷的問我『媽媽你在幹嘛』然後腳底沒反應，哈哈」。當然最重要的是，也可以趁機檢查寶寶的健康狀況，如果不正常的話反而表示寶寶腦部或神經方面是有問題的啊！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】