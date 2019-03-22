【買樓釀家變】一家三口置業姐夫突入一齊住　連登仔轟家姐太自私

土地問題可說是港人集體面對的難題，有連登仔稱與家人終見買樓曙光，阿媽家姐出首期，一家三口同供樓安居樂業，沒料家姐突爆結婚，姐夫要搬入更住埋主人房，還叫阿媽申公屋，令他怒轟太自私。網民憂其姊早有「私有化」計劃，稱他沒付首期只供樓隨時渣都無，建議先釐清業權，如未買就索性別買，以免家人都無得做。有人反駁如想姐姐嫁出去就不應要人出首期，只協助供樓的他其實最沒有話語權。

連登仔與家人的新居約為400呎大，認為如果姐夫都搬進來之後會十分擠迫。（資料圖片）

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樓主以「我家姐突然話下個月結婚，家變」為題在連登討論區發文，帖文中提到，他一家三口包括媽媽及姐姐在過去8年，一直住在不足200呎的單位，家中只有一間細房，所以在廳放一張碌架床，活動空間不足，「住得真係好辛苦，所以想住好少少」。

直至約兩個月前，樓主與家人找到一個心儀單位，面積約為400呎，原以為可改善居住環境，有更多私人空間，已打算好媽媽和家姐付首期，其後一家三口平均分擔供款。

連登仔在討論區分享自己的故事，指原本一家三口細屋搬大屋，姐姐卻突然要結婚，說姐夫都會搬進來，感到大為不滿。（連登討論區截圖）

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沒料樓主姐姐突然表示下個月結婚，未來姐夫會搬入，日後將要4個人一起住。樓主對此感到十分反感，指新居如果要分成3間房，會住得很辛苦，姐姐卻建議媽媽到60歲時去輪候公屋，揚言「好快有」。樓主聽到後十分憤怒，與姐姐大鬧一場，直指幾乎打架。

樓主坦言不明白為何姐姐要結婚，「我同阿媽貼埋大床畀妳老公，樓我哋有份供，無份話事」。他批評姐姐與丈夫「兩公婆塊臉皮成呎厚，完全無考慮過我同阿媽嘅感受」，而且兩公婆更打算霸佔主人房，使他無言以對。

樓主又提到未來姐夫所有事都要靠父母，做「裙腳仔」與其母在街市開舖，「好食懶做，好心你唔好害人」，甚至稱要祝姐姐與未來姐夫「今次結唔成婚」。

有網民建議樓主直接與媽媽一起排公屋，以免之後反被姐姐趕走。（資料圖片）

對於現時困局，樓主表示「怪就怪自己無能力，搵到錢嘅話唔使同個自私X住」，又解釋因自己才剛剛畢業，收入有限。

有網民質疑樓主姐姐一早已立心不良，因如果媽媽要去排公屋，就不能持有新居的業權，姐姐又可能遊說媽媽將新居業權完全轉讓給她，結果樓主可能被趕出新居，落得無處可住的下場。有人建議樓主未買就別買，應該直接與媽媽排公屋，輪候期間的供樓支出就當交租。

不過亦有網民支持樓主姐姐，認為樓主沒有支付首期，供款只是當交租，「你係最無Say嘅人」，又稱樓主想姐姐嫁出去就不應該叫姐姐出首期，「留返啲資本畀人搬出去，你屈咗人舊錢，又想兩姐弟加老母一直住落去係諗下都知無可能」，因不可能假設姐姐永遠都沒有人娶。網民又勸樓主，如果沒有經濟能力，就不應該搬屋，「無咁大個頭，買咁大層樓」。

（連登討論區）