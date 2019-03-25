疑妒忌丈夫寵愛女兒　狠母下毒手廚房刀割喉殺嬰

烏克蘭一名21歲媽媽疑因覺得丈夫愛女兒多於愛她，竟然趁丈夫離家丟垃圾時，用刀割開僅1月大女兒的喉嚨殺死她！

問丈夫：你為什麼哭？

事發於烏克蘭西北部城市里夫涅（Rivne），疑兇26歲的丈夫上周日（17日）離家數分鐘丟垃圾，一踏回家門驚見妻子滿手鮮血，他連忙跑進睡房查看初生女兒，只見她一動也不動地躺在血泊中，於是立即報警。

警員在廚房洗手盤發現懷疑兇刀，上面沾滿女嬰的血。警方發言人克魯克（Anton Kruk）說：「女嬰因喉嚨受傷致死，該名母親無法解釋犯案動機，甚至無法記起當天做過什麼。」第一批抵達現場的救護人員表示，曾聽到疑兇問丈夫：你為什麼哭？」

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曾入住精神病院

疑兇的家婆莫莫特（Maria Momot）表示，媳婦覺得丈夫愛女兒多於愛她，所以很妒忌，「兒子和我非常愛那孩子，我們無微不至地照顧她。」

疑兇在2018年11月曾患腦膜腦炎（meningoencephalitis），連帶精神健康受影響，須入住精神病院接受治療。她生下女兒不久，醫生認為她健康良好，批准在出院，如今已被當局拘留，稍後接受心理評估，如結果顯示她須為罪行負責，將被控蓄意謀殺未成年人士，可被判入獄15年。

（綜合報道）