港女不滿登機打尖被指責　賴死唔上機逼地勤道歉　經理一招KO

守規矩排隊是基本禮儀，也是文明世界的共識。近日有前地勤人員在facebook專頁投稿，大呻曾遇一名野蠻港女排隊登機時插隊，開聲勸阻卻被對方反指態度惡劣，更拒絕上機逼使樓主道歉。樓主堅拒道歉，經理得悉事件後即指示同事準備卸下其行李，樓主順勢表示若港女堅拒絕上機，會替她辦理其他手續，港女即刻態度大變，乖乖改口稱「邊個話我唔上機」，然後走到閘口上機，不少網民大讚樓主做法正確：「樓主好嘢！」

有前地勤人員表示曾遇一名野蠻港女排隊登機時插隊，上前勸阻卻被該港女反指態度惡劣，更堅持不上機逼使樓主道歉。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

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有網民早前（19日）於fb專頁「西客之道Hispitality Secret」投稿，表示曾於某航空公司任職地勤人員，大呻未離職前曾遇上一名野蠻港女。樓主表示當日於登機櫃枱當值，負責上機前為客人檢查證件，樓主解釋因為客人在航班上的乘坐位置分不同級別，所以排隊的區域亦因而分隔，讓客人知道在哪裡排隊。

樓主續指因為客人已陸續登機，排隊人數逐漸減少，突然一名港女強行在一對夫婦間插隊，令他們非常無奈。樓主看見後立即走上前勸阻：「小姐，唔好意思，麻煩喺後面排一排隊。」港女聽後辯稱自己有排隊，更斥樓主態度惡劣：「你咩態度，我依家就唔排隊唔上機！」 然後坐在一旁。

當時全機乘客已登機，只剩港女未上機，樓主的同事遂上前向她了解，港女即表示：「你個同事話我唔排隊呀嘛，我家下心靈受創呀，我要佢同我鄭重道歉，講對唔住同唔好意思！」同事為平息港女怒氣，即禮貌地邀請她登機，但仍遭她拒絕，並堅持要樓主道歉才上機。

經理得悉事件後，即向職員表示準備從機艙卸下其行李，港女繼續要求樓主道歉，樓主沉着氣解釋：「因為喺呢件事上我唔係好明白我邊方面上做錯，所以我係唔會同小姐您道歉，另外想問小姐到底上唔上機？」港女聽後火冒三丈，怒斥要投訴樓主，「你咩態度，我要投訴你」。

樓主其後更向她報上全名及職員編號，霸氣地說：「咁小姐決定唔上機嘅話，咁我哋轉頭會幫您處理其他手續，麻煩您繼續坐喺度等一等。」對方聽後立即改口風：「邊個話我唔上機！」遂乖乖行去閘口上機。樓主對此非常無奈，「真係唔明點解香港人自己唔啱，仲可以大條道理話返人轉頭」。

不少網民批評港女行為可笑，「笑左，以為唔上機就可以嚇到地勤」、「型就型到盡，等offload返屋企。」、「建議佢係飛機上罷食飛機餐，持續有效咁威脅地勤人員」、「應該由佢唔好上，跟足程序call咪話揾唔到個客。」亦有不少網民表示樓主及經理處理手法正確，「有經理撐唔駛嬲」、「經理嗌準備offload行李好正」、「支持唔好道歉，都黐線嘅，打尖仲要人道歉」。

（fb專頁「西客之道Hispitality Secret」）