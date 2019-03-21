日忙照顧小孩　夜玩手機不眠　嫩媽猝死眼睛還盯着網購頁

浙江一名27歲姓董的女子最近在深夜裏因突發心源性疾病猝死，被發現時眼睛還盯着手機，而螢幕則停留在網購的頁面；她的丈夫表示，因為要照顧兩個孩子，妻子常到凌晨1至2時才返回睡房，睡覺前又喜歡玩手機，甚至養成徹夜不眠的習慣，結果導致疲勞過度。

夫：她不看手機就睡不着

董小姐育有兩名孩子，大女兒6歲，小兒子2歲。事發當日上午她的婆婆去她房間，打算叫醒她吃早餐，沒想到多次呼喊下都毫無動靜，婆婆覺得奇怪，走近一看發現她側卧着躺在被窩裏，眼睛還盯着手機；婆婆一摸她身體，才驚悉她四肢僵硬且全身冷冰冰。

董小姐的丈夫透露，妻子每晚要照顧兩名孩子，直到他們睡着後才有時間玩手機，不停瀏覽淘寶、微博和朋友圈等網頁，而且經常玩通宵，慢慢養成了捱夜的習慣，又經常失眠，甚至不看手機就睡不着。

網友婉惜 全職媽媽感同身受

網友對事件均表婉惜，有全職媽媽謂，這世界上只有媽媽要「工作」24小時，而她們之所以不睡，是因為只有深夜的時間才完全屬於自己，不用再為孩子和家庭忙碌，「我也知道捱夜不好，但我終於有時間做點我想做的事情了」。

另有媽媽網友稱，捱夜單純是因為睡眠質量太差，並不是因為想玩手機，事關當一個人要帶兩個孩子，白天根本沒時間睡，而晚上想睡的時候卻因孩子醒着不能睡，好不容易等到他們睡了，卻又輪到自己睡不着，因此才玩手機。

除了媽媽捱夜，現今年輕人也是睡得越來越少及越來越晚。據一項調查顯示，81%的中國人睡眠時間不足8小時，而中國醫師協會睡眠醫學專業委員會發布的《2018中國睡眠指數》報告顯示，「90後」當中有七成半是在晚上11點後入睡，其餘則在凌晨1點才入睡，近60%人有晚睡晚起的「貓頭鷹型」和晚睡早起的「蜂鳥型」的作息習慣。報告指出，除了工作壓力造成睡眠質量差劣之外，手機等電子產品亦是影響睡眠質量的原因。