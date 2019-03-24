港有殯儀館職員姦屍16分鐘？　疑點逐一擊破　網民：農場文亂作

香港發生駭人聽聞的姦屍案？近日多個網上群組均有網民傳載文章，指去年本港有殯儀館職員承認曾強姦一名因車禍身亡的女子，又指家屬得知後憤而提告云云，有網民看過文章直斥變態，亦有網民質疑事件性質嚴重，若屬實沒可能不在新聞出現，認為文章屬「亂作」的農場文。 《香港01》翻查資料，發現事件的確曾經發生，惟事發地點並非於本港，時間亦要追溯至2016年，案中的22歲疑犯前年已被定罪，被判一年半有期徒刑，目前或已出獄。

近日網上瘋傳文章，稱本港有殯儀館職員強姦一名因車禍身亡的女子，並指涉事職員已被判囚，然而有網民懷疑文章的真偽。（梨視頻截圖）

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多個facebook群組近日均瘋傳一則名為「香港世界殯儀館 職員姦屍近16分鐘 完事後推入停屍間如常工作」的文章，誇張標題吸引不少網民點擊閱讀。文章提及去年一名22歲男子，曾於殯儀館內強姦一名因車禍身亡的女子「阿晴」的遺體，但殯儀館職員仍未有留意，甚至問家屬要否即時火化，疑是想盡快了結事件。家屬得知情況大怒報警，警方經檢查後拘捕男疑犯，法院判處罪成。

《香港01》翻查資料，發現網民瘋傳的案件的確曾經發生，惟事發地點並非於本港，時間亦要追溯至2016年，當年死者的丈夫亦有現身說法。（梨視頻截圖）

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有網民看過事件深信不疑，直斥案中男子「變態」，不過亦有較理性的網民質疑，事件如此轟動，為何近日突然會被不斷重提，而且彷彿不多人對事件有印象，懷疑文章屬農場文，直言「實係亂作，如果係真新聞點會無報」。

相關文章疑點重重，《香港01》翻查資料，發現網民推測部分正確，事件的確曾經發生，不過事件內容則被不同的網民「改頭換面」，與本港的殯儀館毫無關係。

事實上，案件於2016年發生，死者丈夫於火化前檢視妻子遺體時揭發事件，即時報警。（微博圖片）

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記者亦分別向曾被指為事發地點的香港殯儀館及世界殯儀館查詢，香港殯儀館職員指一向沒聽聞發生過姦屍案件，對事件並不了解；而世界殯儀館則以不方便回應查詢為由掛線。

其實，文章中提及的駭人姦屍案於2016年9月發生，一名22歲男子於遼寧省法庫縣一殯儀館內強姦一名因車禍身亡的女子遺體，死者丈夫於火化前檢視妻子遺體時，發現蓋於遺體上的被子被丟到地上，死者手腳的紅線也被弄斷，甚至連褲子都被脫至膝蓋位置。

家屬翻查閉路電視片段，發現一名男子曾於晚上闖進停屍間，逗留近16分鐘始離開，警方調查後即拘捕涉案男子。案件於2017年5月審判，被捕男子被控侮辱屍體罪成，被判監禁1年半。家屬不滿殯儀館管理不善致事件發生，事後亦沒有道歉，遂提出起訴，法院判處殯儀館向家屬賠償3萬元作為精神及財產損失。