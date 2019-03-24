日睡1小時獨力照顧3胞胎　日婦產後憂鬱崩潰　摔死11月兒

初為人母在旁人眼中是無限美好，惟照顧新生兒是「極限挑戰」，不少新手父母因此累透，備受壓力。日本一名育有3胞胎的母親，疑因不堪產後抑鬱，把哭鬧的11個月大次子重摔致死，在本月15日被判處3年6個月有期徒刑。事件引起日本社會廣泛討論，有人斥政府缺乏對多胎兒家庭的支援，亦鼓勵父母親們尋求協助。

愛知縣豐田市30歲的松下園理，涉嫌虐待親兒致死。（網上片段截圖）

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據日媒報道，愛知縣豐田市30歲的松下園理患有不孕症，四處求醫後如願產下3胞胎，沒想到卻是悲劇的開端。案發於在去年1月11日傍晚7時，因11個月大的次子哭聲令她心跳加速和有強烈的嘔吐感，因此便失去理智地從床抱起他，再重摔落地2次。隨後她恢復理智，呼叫救護車，惟次子送院搶救後2周，終因腦部重創離世。

不少母親都要獨力照顧子女，無人幫助下壓力更大。（視覺中國/GettyImages）

松下分娩後獨力照顧3胞胎，每個新嬰兒需要每3小時餵一次奶，一天加起來共餵24次，加上要照料家務，每天忙到只睡1小時。她曾求助雙親，惟家中忙於經營餐廳無法給予幫助。

松下獨撐4個月後，丈夫終拿到半年的侍產假，可惜他卻是「豬隊友」，不但幫不到手，連換尿片、哄小孩也不懂，完全無減輕妻子負擔，反而令她的產後抑鬱愈來愈嚴重。在事發前8個月，松下曾向護士訴苦，指次子會在半夜哭鬧，令她十分辛苦。

案件在本月15日審訊，松下在庭上哭訴，「我至今依然很愛、很重視那個孩子。讓無辜的孩子痛苦、奪走他的將來，我真的感到很抱歉。」檢方要求判處6年徒刑，辯方律師則指松下有嚴重的抑鬱，要求判處緩刑。

法官指，雖然被告患有產後憂鬱症，但有負責任的能力，「將無法抵抗、無防備的受害人摔到地上的行為，具有高度危險性且邪惡」，亦同情被告是3子之母，而且患有嚴重的抑鬱症，最後判處松下園理3年6個月有期徒刑。

事件引起大眾關注多胎兒家庭支援的情況，有網民留言指處決過輕，壓力不是害死自己兒子的藉口；有媽媽們則認為，許多父母都有類似的情況，斥政府缺乏對多胎兒家庭的支援，亦鼓勵有需求的父母親們尋求協助。

（NHK、朝日新聞）