「唔試過點買？」　台野蠻客狂搲免費試食餃子　店主拒絕反被罵

別以為只是打工仔要受氣，就算自己當老闆，亦有機會要面對無理取鬧的客人。有經營手工餃子網店的台灣網民昨發文，稱遇到奇葩客人多次「搲着數」，要求她提供免費試食，她禮貌婉拒後對方竟發難，反斥責她「愛計較」，令樓主非常無奈，直言「每回一次『不好意思、抱歉』，我都覺得非常生氣啊」。

台灣一名主婦經營手工水餃網店，近日卻遇到奇葩客人多次「搲着數」，要求她提供免費試食。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該台灣女網民昨於facebook群組「爆怨公社」發文，經營手工水餃網店的她稱「一直以為，我只要客客氣氣，應該不會碰到『奇葩』的客人」，不過現實卻是事與願違。

樓主貼出對話截圖，顯示有客人以社交程式Line聯絡她，詢問有關手工餃子的口味、價錢及取貨日期，樓主如常回覆指餃子每隻4.5元台幣（約1.1港元），並解釋稱因3月份的訂單已滿，只可安排於4月份取貨，沒料對方得知後即表示：「賣這麼貴，還要排隊喔？」

樓主只能拒絕客人，解釋自己無法提供試食，對方見「搲試食」不成竟突然變臉。（示意圖／視覺中國／GettyImages）

樓主雖感不忿，仍有禮貌回覆稱「非常不好意思…我的餃子大顆、飽滿又好吃，絕對有4.5的價值！」，但對方卻繼續「追擊」：「沒吃怎麼知道好不好吃？大顆？啊是多大顆？」樓主遂發送自家製餃子的圖片，以事實證明份量十足。

不過該客人仍未有放棄「搲着數」，再要求樓主「送十個過來我試吃看看，沒吃過怎知道好不好吃？又怎知道是不是真的大顆？」。樓主為免與對方起爭執，只好再次道歉，重申「我們沒有提供免費試吃的服務」，但對方聞言竟稱：「其他家都會給我試吃，好吃再買，妳不行？」

網民看過帖文，均替樓主感到不值，直指該客人有心鬧事。（示意圖／視覺中國／GettyImages）

客人其後更揚言「試吃好吃我直接跟妳訂一百多個，夠多了吧」，「聰明人都知道，十個換一百個很划算」，又使出激將法，稱「我看你不敢試食是因為根本難吃吧」。樓主感到非常無奈，只能拒絕對方，解釋自己只是家庭主婦，經營網店生意只為分擔家計，故無法提供試食，否則「真的沒辦法過生活」。

客人見「搲試食」不成，竟突然變臉，指樓主「打悲情牌」，又批評她「這麼愛計較，我想妳包的也不會太大顆啦」，更「恩人上身」稱「給妳機會妳不要，拉倒」。樓主直言面對該客人時，「玻璃心碎滿地，每回一次『不好意思、抱歉』，我都覺得非常生氣啊」，不過為了盡快了結事件，只好保持禮貌，盡快了結對話。

網民看過帖文，均替樓主感到不值，直指該客人「臉皮比犀牛皮還厚」，又質疑對方根本無心購買，只想鬧事，認為樓主毋須理會。亦有網民質疑該客人是專業「騙徒」，會向不同的專頁或網店「搲着數」，「每個專頁都要個10顆試吃然後再藉口嫌棄！永遠吃免錢的概念」。

（fb群組「爆怨公社」）