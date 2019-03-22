餐廳油魚當鱈魚賣　台食客中招放超臭「油屁」　褲子內褲全報廢

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食材要慎選，否則一不小心就可能吃壞肚子！一名台女上網抱怨，近日與家人外出用餐，沒料到竟吃到「傳說中的魚」油魚，不但令她連環肚瀉，更放了一堆超臭的「油屁」，噴得褲子內褲全都是，非常崩潰。不少網民紛紛留言，表示有相同經歷，有人則質疑餐廳為了節省成本，用「油魚」扮作鱈魚。

「蠟油魚」學名為「異鱗蛇鯖」，由於肉質與扁鱈和圓鱈類似，所以有黑心餐廳會用平宜的「蠟油魚」代替。（視覺中國/GettyImages）

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台女周二（19日）在facebook群組「爆廢公社」發文抱怨，指早前和家人到高級餐廳用餐，期間不慎誤吃「油魚」，結果隔天出現「排油腹瀉」，不但讓她放超臭的「油屁」，甚至噴到褲子內褲都是油。台女還崩潰地表示，髒掉的衣物超難洗，「有時候洗完還有味道殘留」，不禁悲鳴：「到底為什麼餐廳要供應這種食材！」

帖文引起台灣網民熱議，原來很多網民都曾經誤吃過油魚，紛紛分享自己「中伏」的經驗，「吃了會狂放屁，屁會帶油，保持衛生上蠻麻煩的，沾到的內褲跟褲子，根本洗不掉臭味跟油漬，直接丟了」、「它也會自己流出來，無論是馬桶、褲子、甚至椅子...」、「那個油...根本沒辦法控制，像關不緊的水龍頭」。

而且很多人都是在毫無防備下被媽媽「陷害」而中招。亦有網民質疑餐廳為了節省成本，魚目混珠，用油魚扮作鱈魚。

鱈魚的特徵是皮上有黑色網狀，皮肥厚，脂肪多，骨頭夠大呈透明狀。圖為鱈魚。（視覺中國/GettyImages）

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根據香港食安中心報告指，其實「油魚」學名為「異鱗蛇鯖」，由於肉質與扁鱈和圓鱈類似，所以有黑心餐廳會用便宜的「油魚」代替。惟油魚體內含有大量人類難以消化蠟酯，而且不會透過烹煮或冷凍過程分解。

蠟酯不會被腸吸收，因此就會導致不同程度的腹瀉。例如迅速排出小量黃色或橙色油分；或嚴重腹瀉，並有噁心、嘔吐和頭痛。然而並非所有吃了這些魚類的人都會受影響。對蠟酯的敏感程度似乎是因人而異。

鱈魚的特徵是皮上有灰白網狀，皮細薄，沒彈性，魚骨較小。圖為「蠟油魚」。（視覺中國/GettyImages）

而油魚在美國、日本、印尼等地被列為「垃圾魚」，油脂主要加工用於工業作潤滑油，並禁止食用。香港消費者委員會建議，零售商或膳食供應商應標籤棘鱗蛇鯖及異鱗蛇鯖兩種魚類的中、英文俗名為「油魚」和「oilfish」，不可用其他俗名。

食安中心建議，消費者應留意進食油魚後可能出現的症狀。如首次進食這些魚類，應先進食小量以看看會否出現不適。如進食後腸胃不適，日後切勿再吃，如持續不適，應盡快求醫。

（facebook群組「爆廢公社」）

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