為滿足變態性癖　美狠母助男友「先姦後殺」養女　灌藥勒死後分屍

美國一名狠母為滿足男友的變態性癖，聯手策劃先姦後殺自己14歲的養女，其後肢解棄屍。案件在事發3個月後被揭發，上周進行審訊，其母當庭承認協助策劃並狠下毒手，並表示痛恨養女「希望她離開」。兩人被控以性侵兒童、一級謀殺以及其他重罪，控方希望判以死刑，辯方則希望爭取終身監禁。

41歲的女子莎拉（Sara Packer）和46歲男友雅各（Jacob Sullivan）涉嫌性侵及謀殺14歲的養女格雷絲（Grace Packer）。（美聯社圖片）

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據外媒報道，41歲的女子莎拉（Sara Packer）和46歲男友雅各（Jacob Sullivan），與14歲的養女格雷絲（Grace Packer）居住在美國費城，案件在2016年7月發生，事緣莎拉及雅各一直有變態性癖，於是兩人合謀將養女關在家中，讓雅各可以「隨時強姦她」。

莎拉在庭上供述，「我只是被雅各的幻想蒙蔽，我無法在不失去他的同時叫他停止」，而格雷絲被雅各強姦時亦有向她求救，惟她只對格雷絲說：「我不能再幫助你了，這就是你的生活。」他們又嘗試給格雷絲灌大量非處方藥，用繩捆綁並將一個球塞住她的嘴，困在閣樓內由她自生自滅，並無計劃殺害她。

格雷絲（Grace Packer）被先姦後殺，更被棄屍於森林中。（網上圖片）

詎料，隔天當莎拉和雅各回到家中時，就發現格蕾絲解開了繩，試圖逃離房子，於是雅各就當場把她勒死。其後，他們將屍體藏在貓砂中數月，再用鋸切割肢體，丟棄到離家75英里的盧澤恩縣的樹林中。直到同年10月，一名獵人偶然經過發現，事件才被揭發。

案件在上周進行審訊，兩人被控以性侵兒童、一級謀殺以及其他重罪，檢方希望判以死刑，辯方則希望爭取終身監禁，審訊仍然繼續。

據了解，莎拉和前夫大衛（David Packer）於2007年收養了格雷絲和她的弟弟喬許（Josh Packer），其後大衛因性侵格蕾絲和另一名15歲的寄養女兒而被判入獄。現年14歲的喬許在法庭一份聲明中指，希望有多點大人知道格雷絲的故事，並採取措施防止虐待兒童，「請盡全力幫助那些無法幫助自己的孩子們」。

（綜合）