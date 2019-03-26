【單身的憤怒】發情野象找不到交配對象　怒闖村莊踢車毀房搗亂

人們常常取笑沒有戀愛對象的人是「單身狗」，諷刺他們感情生活一片空白，非常可憐。近日雲南則出現了一隻暴躁的「單身象」，因進入發情期但找不到女友交配，憤而進村攔路，又破壞村內的汽車及房屋。村民拍下片段上載上網，被網民瘋傳。有人笑言野象完美演繹了「沒女友的可悲」，亦有人開玩笑稱「單身也不能怪社會呀」。

雲南一隻野象近日進入發情期，但因沒有交配對象而表現暴躁，憤而進村搗亂，令村民相當煩惱。（梨視頻截圖）

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別以為只有人類才時常想着要「脫單」，雲南勐海縣一隻名叫「象三」的野象近日進入發情期，不過卻因找不到對象交配而心情煩躁，於是不斷闖進村莊四處搗亂，除了踢開汽車外，更損毀房屋，令村民非常煩惱。

從村民拍下的片段可見，身形龐大的象三走上街頭「見路就闖」，在馬路中昂首闊步，隨意踐踏花圃，甚至想走進商店街中；馬路對面則站滿圍觀的村民，不少人邊看邊舉起手機拍攝，亦有人驚訝得直呼：「看看！大象上街了！哇這麼高大，好可怕！」象三「出巡」期間，大批警員亦要陪同出動，包圍在牠四周，防止牠突然傷人。

象三「出巡」期間，大批警員亦要陪同出動，包圍在牠四周，防止牠突然傷人。（梨視頻截圖）

勐海縣的野象觀測員解釋，象三近日進入發情期，不過因找不到母象交配，故脾氣變得較暴躁。觀測員指，會密切觀察野象的行為，務求減低破壞，但同時提醒當地村民，要注意避免與野象起衝突。

不少村民站於馬路對面觀看象三，有人更舉起手機拍攝。（梨視頻截圖）

村民將拍下的片段上載至網上後竟被網民瘋傳，有人笑言象三的行為完美演繹了「沒女友的可悲」，「跟失戀好像」，「這是暗示單身危險性？」。亦有人開玩笑「責備」象三，稱「單身也不能怪社會呀」，又諷刺牠說：「好了，全國都知道你單身了，還知道你有家暴的可能了，隨便摧毀房屋，沒有了房子，更沒有脫單可能了。」

（梨視頻）