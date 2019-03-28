單車座墊害的！　英女選手下體長脂肪瘤　忍痛5年需動手術移除

許多女性因為怕尷尬，對私處的健康衛生避而不談，而蘇格蘭一名殘奧單車選手則勇敢站出來，撰文分享她的經歷，希望讓社會更了解女運動員面對的身體不適。她在文中提到自己的私處與單車座墊長期磨擦，出現各種損傷，最後更導致脂肪瘤，需要進行外陰手術治療。

醫生嚇一跳以為是癌症

25歲的丹斯（Hannah Dines）天生患有腦性麻痺（cerebral palsy），但這無阻她追尋夢想，現時是世界排名第4的三輪車選手，2016年更代表英國出戰里約殘奧會奪得第5名。

然而，長年累月坐在單車座上訓練和比賽令丹斯下體出現各種問題，擦傷、發炎、酸痛、毛髮倒生、起水泡等已變成平常事，除此之外，她的陰戶其中一側更持續腫脹，甚至越來越大和變硬。儘管尷尬又不適，丹斯為了夢想咬着牙忍耐，一忍就是5年。

到了2018年，她終於忍不住，諮詢了多名醫生。有醫生說這是外陰癌的徵狀，要丹斯做癌症測試，幸兩次結果皆呈陰性；一名整容醫師表示，他見過類似的病例，但該名病人是因為患了強迫症而不斷用下體磨柱。

25歲的丹斯是世界排名第4的三輪車選手，2016年代表英國出戰里約殘奧會時奪得第5名。（Getty）

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座墊設計未符女性需求

丹斯後來發現原來那是脂肪瘤，事緣當身體某部分長期受到損害，就會自然增生脂肪來保護相關組織；由於情況太嚴重，她最終在2月動了兩次手術移除脂肪瘤。

丹斯說，與其他女單車手談起這件事，才發現原來她們全都在忍受著類似的痛苦，因為單車座墊原本是為男人設計的，「男人能避開傷及性器官，但女單車手只能坐在重要部位上面」；個別公司如Selle Italia和ISM推出不同形狀的座墊來提升舒適度，但是當單車手身體向前傾來加速時，下體還是承受着全身重量。

另一方面，丹斯認為，女單車手還經常不被認真看待，例如德國交通部呼籲市民騎單車時戴頭盔的廣告，就寧願用穿着內衣的模特兒，也不選擇專業的女單車手；世界著名的環法單車賽（Tour de France）只讓男性參賽，但沒有同等地位的女子賽事。這種態度導致有關女單車手的醫學文獻顯得不足，丹斯希望日後會有更多研究，有系統而科學地紀錄女單車手私處出現的問題，讓醫生可以參考。

（每日郵報／衛報）