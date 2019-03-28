潮濕天氣LV皮袋發霉？　台女直接掉入洗衣機清洗　結果……

好多人愛袋如命，節衣縮食幾個月終到買到個名牌袋，通常都會仔細保存，不過香港地方太過潮濕，這些身價不斐的名牌袋要是不小心發霉了該怎麼辦呢？

名貴LV就這樣掉入洗衣機？難怪朋友看到無法理解，連網友們都看傻了！（爆廢公社公開版圖片）

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當然是送洗啊！要是不小心自己洗壞了，那可真的是欲哭無淚！但最近台灣有個「心臟很大顆」的女網友分享了她的獨門洗袋大法——掉入洗衣機洗！馬上嚇死一班網友！

原PO上網發問「生菇的包我都這樣處理～為何我朋友無法理解我，請問我錯在哪？」

網友們都看傻了：

「壞了500收」、「學起來!!」、「有神快拜」、「太狂了！」、「好豪邁的洗法⋯我都送洗，我不敢自己洗」、「原來LV可以直接丟洗衣機啊！我有一個整個發霉了就丟了，以為沒救了…」

但也有很多名牌袋主人表示心動留名想跟進了！

「我也要來試看看」、「真的可以嗎？那我丟下去洗洗看囉」、「Speedy可以這樣洗嗎？如果可以 我我也想試試」、「我的LV終於有救了⋯趕快來洗⋯」

也有網友質疑樓主的「不是正貨吧？」

「買LV卻省送洗的錢，請問這咖是在Lobinton買的嗎」、「你錯再不買新的，這個菜市場一個才兩百五..」

原PO表示，自己是十年前在台灣中山北旗艦店買的，當年購入價是2萬5（台幣），只是至今水漲船高到4萬（台幣）了！（一萬蚊個表袋放入洗衣機洗……可能心臟要更大顆……）確定是正版拿來機洗。

▼▼按圖放大看原PO用$25000台灣購入的正版LV有多強韌！▼▼

+ 7 + 6 + 5

也有更多手袋主人跳出來撐，表示自己也是這樣洗的！

「洗過 無誤」、「我也是直接丟洗衣機欸」、「我也都丟洗衣機，方便」、「哇跟我一樣但我有一次沒放洗衣袋，脫水時跟洗衣機摩擦破了一個大洞，損失了三萬，再也不敢了！」

更有人認為，因為是名牌才真的耐用！

「LV94（就是）耐用」、「LV真的耐用! 假的很容易東破西破還掉漆」、「仿的這樣洗才會馬上壞」、「LV帆布就是這樣好處理」

好啦，看到這，如果你真的考慮想要在家trytry看，先來看原PO提到的幾個重點：

所以呢，洗袋前請詳閱官方說明書，心臟「太小顆」的話，還是乖乖去專門店清洗吧！

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