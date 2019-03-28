「大陰莖」傳聞令印尼漢被懷疑性事殺妻　外父報警迫女婿當眾露械

男士被傳下體巨大，往往會沾沾自喜，但印尼一名早前喪妻的人夫，卻因被傳「陰莖巨大」而惹上麻煩。事緣男子的23歲妻子早前在猝死床上，女方家人傷心之餘，希望查明死亡真相。死者父親其後聽聞女婿陰莖巨大，懷疑女兒是因激烈性事而死於馬上風，於是報警求助，女婿被迫在妻子親友、警方及村官員展示陽具，證實其陰莖與亞洲一般男性尺寸無異。據悉死者約於9年前有癲癇症紀錄，親友終相信她因再度病發身亡。

女死者的父親（右三）聽聞女婿（左二）陰莖巨大，懷疑女兒死於馬上風，於是報警迫女婿當眾展示陽具，最終還鰥夫清白。（berita jaman now影片截圖）

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報警的55歲「非常外父」席托（Nedi Sito），與妻子及家人居於印尼東爪哇省一條村莊，猝死的女兒珠滿提（Jumantri）今年23歲，在14歲時首次出現癲癇症病癥，當時經治理後並無大礙。

珠滿提長大後與巴爾薩（Barsah）結成夫妻，上月25日早上，席托發現愛女猝死床上，於是報警求助，。員翻查珠滿提病歷，經初步調查後，相信她前一晚癲癇發作致命，席托與家人傷心不已。

印尼一名23歲人妻猝死床上，驗屍報告確認她因癲癇症發作身亡，但死者父親懷疑女兒是死於馬上風，再度報警求助。示意圖。（GettyImages/視覺中國）

事發大約2周後，席托聽聞巴爾薩擁有巨大陰莖，懷疑女兒死因並非癲癇，甚至估計案發當晚女婿與女兒發生激烈性事，導致她死於馬上風，於是再次報警，要求女婿在親友、警員及村官員面前展示陽具，調查女兒真正死因。

雖然驗屍報告已確認珠滿提的死因，但基於席托的堅持，警員接報後，上周三（本月20日）傳召鰥夫巴爾薩，要求他在相關人士面前露械助查，最終警員證實巴爾薩的陽具尺寸與一般亞洲男性無異，否定了巨大陰莖的傳聞。席托看過女婿下體後，與一眾親友相信珠滿提死於癲癇發作，席托亦向女婿道歉。

（綜合）