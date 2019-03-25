【昔日香港】80年代涼茶舖會賣糕點炒麵　士多可賖借更連結社區！

香港人的形象，是唯利是圖、冷漠無情，還是熱情好客、人情味濃呢？這個問題，大概永遠沒有答案，借用佛偈：「見山是山，見水是水。見山不是山，見水不是水。見山還是山，見水還是水」來說明，按我個人體會，就是看一樣事物，有千百樣觀察的切入點和角度，視乎你怎樣看。

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不知道創作《香港風情畫──八十年代的那人．那事．那景》的釋本有禪師是否認同我上述的觀點，然而，我從他的著作裏看到一個很美好的香港。

現在台式手搖店林立，人人手執一杯芝士奶蓋、珍珠奶茶、波霸鮮奶……而一些有香港風味的飲品店已經日漸式微，我講的是涼茶舖。一間間什麼堂、什麼堂的街坊老店，可能隨重建計劃而湮沒，可能隨舖租上揚而消失，但涼茶對於身體調和，還是必備的飲料。涼茶舖只賣涼茶嗎？不，它還會賣小食。據釋本有描述，涼茶舖在廿四小時連鎖便利店進駐以前，會售賣蘿蔔糕、馬蹄糕、炒麵之類，而且在戲院附近「總有一間喺左近」，更是當年文青聚腳地。為什麼呢？因為在戲院附近，散場時人山人海，大家都會魚貫進去涼茶舖發表「影評」，所以就變成了一個「蒲點」了。

涼茶舖只賣涼茶嗎？不，它還會賣小食。（作者提供）

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另外一樣日漸式微的舖頭，叫士多。到現在仍流傳一句話：「香港地肯做不會餓死人。」但其實除了你肯做、肯捱肯博之餘，釋本有相信七、八十年代還有一個很重要的因素：士多肯賖。

以前在八達通、電子支付仍未發達、流行的年代，辦館士多的老闆紮根社區，而且在商舖未有因「地產霸權」而常常要搬遷的年代，跟街坊鄰里關係相當密切，而提款卡和銀行網絡都未有今時今日那麼密集流通的情況下，兼之以前發薪並沒有今時今日那麼準時，顧客沒錢在身可以跟老闆講聲「後數」，故此賖借情況甚多，而我們亦不難見到「賖借免問」的告示。

而士多的特色是具濃厚生活氣息，基本上什麼雜貨都能見到，包裝七彩繽紛，貨品種類包括玩具、各類零食小食，而現在我們也必須很費力尋覓，才能找到一些舊日的特色零食了。釋本有在他的文章中說道，這是一個「從溫情到無人性」，他說連鎖便利店是井然有序、「企企理理」，缺少了人味。他更拿日本與香港對照，也是一些「家族式經營的老字號小賣店」消失了，而便利店如雨後春筍，店員態度總是冷冰冰的，我們也總無法與便利店店員攀談，這跟以前士多老闆會喝着啤酒跟顧客談天論地、東拉西扯的景象全然不同，而今天，甚至連付款取貨都不需說一聲謝謝，「用手機掃一下就走的日子，沒有誰欠誰，也沒有什麼需要感謝。」聽起來，不勝唏噓。

以前在八達通、電子支付仍未發達、流行的年代，辦館士多的老闆紮根社區，而且在商舖未有因「地產霸權」而常常要搬遷的年代，跟街坊鄰里關係相當密切。（作者提供）

還有一種我懷疑已經絕種了的物種：寫信佬。寫信佬，據釋本有的說法，是「南來」的，為什麼是南來，就是因為有個說法是香港地的文人好像都是中國南方來的。而這裏我也想提出一個問題：「有沒有讀者見過寫信婆？」如果有，那寫信佬數目遠超過寫信婆，想是舊時女性接受教育機會不多之故吧？

其實，寫信佬賺錢並不少，我們不要被吳楚帆、張書游等演員形象給騙倒，隻字千金，據釋本有所言，當時寫一封中文信，索價要一百元左右，但書信內容往往來來去去都是那幾味。不要以為寫信佬為了銅臭，就離地幾丈高，毫無人性只為賺錢。釋本有講了個故事：有個寫信佬見常來的老婦幾天不見人，四處打探，後來得知她已過身，遂跑到內地通知其親友，足證昔日香港人情味濃。

當時寫一封中文信，索價要一百元左右，但書信內容往往來來去去都是那幾味。（作者提供）

香港昔日人情味處處，社區鄰里關係緊密，好像跟現在「各家自掃門前雪」的景象不大相同，然而，我們提起昔日的美好，懷念過往，也只因覺得今時今日不好，像失去了將來，沒有期盼的動力。舊日香港也有很多不好、不完善的地方，人要回望過去，展望將來。《香港風情畫》尚有很多文字、圖畫紀錄昔日的人、事、景，在這我不一一細說，只想提醒大家在懷念過去之時，也要活在當下，為未來盡一己之力。

《香港風情畫》尚有很多文字、圖畫紀錄昔日的人、事、景。（釋本有著：《香港風情畫──八十年代的那人．那事．那景）

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「文化僧侶釋本有畫出八十年代人、事、情」​】

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