台車主見自助洗車場有得揀「神水」　網民紛猜背後意思　原來是…

許多車主都會幫愛車送洗美容，不過一次動輒花上好幾百到數千元（台幣，下同），讓不少人會選擇改花自己的體力換取金錢來保養愛車，因此只要銅板價的「自助洗車」就是他們最好的選擇！ 其實自助洗車，除了省錢之外也有不少優點，可以確保愛車不受傷，24小時營運隨時都能洗車，有些洗車廠甚至還會引進最新洗車技術或者是道具，讓車主自主決定保養程度。

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最近有一名網友就提到他「第一次去自助洗車」，結果看到操作儀表板上除了淺顯易懂的高壓、泡沫、清水、風槍之外，竟然還有一個「神水」？讓他困惑發問到底是什麼功能啊？（點圖放大）↓↓↓

這一問讓網友們都紛紛參與競猜遊戲。「它打錯的~其實是省水，妳投下去，水用滴的，選我正解」、「神水是拿來喝的，邊喝還要邊唱蝴蝶，蝴蝶蝴蝶……」、「不要問……你會怕……因為那是洗身份地位的……」

也有人笑說應該是讓車子更威猛用的！「用神水洗車車子會跟《高智能方程式》的雷神一樣跟妳講話」、「神水噴了鈑金會特別硬」、「能讓妳車飛起來」、「洗完以後，時速會飆到破百」

還有人推測是跟保平安有關。「神明有保佑」、「使用前還要先唸咒語吧！？」、「嗯……給車子喝的符水，保平安的」、「收驚用的，咒語唸完10元投進去。水噴一噴 」不要看大家瞎猜成這樣是故意的，其實「神水」這東西，還真的不是每個車主都知道的！

各位車主又猜到「神水」是什麼嗎？（聯合新聞網提供）

有些車主就推測：「防潑水劑」、「猜測可能是鍍膜水吧」、「神水……就是水鍍膜！噗……」其實以洗車的邏輯來思考，也就差這一道上膜或上蠟的手續了！「神水」確實就是水鍍膜，應該說是「神奇水鍍膜」的行銷簡稱！

「神水」原來是「神奇水鍍膜」的行銷簡稱！（露天拍賣網頁截圖）

而噴上這東西之後到底有多神，賣方稱它能使雨水不易附著，還可以增加車漆光滑度、維持最低髒污、最佳潑水效果等多功能，簡單來說就是延長你洗完車的效果！

有車主就提到「我上星期南下時，對這也相當納悶，但我一路北上12小時後，發現我車都沒什麼髒的」看來以後去洗車友看到這神水，不妨可以試試它到底有沒有這麼神？

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