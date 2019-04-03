殯儀館擺蓮花壇穿假天花？　東華三院：裝修時有諮詢　未收過投訴

華人社會重視紅白二事，不少巿民辦喪事時，都會訂製多些祭品以對先人盡最後一點心意。經常分享殯儀業行內事的facebook專頁「黑白灰藍」日前上載兩張相片，指有業內人士報料，屬東華三院旗下、經修葺後本月中啟用的寰宇殯儀館，日前有巿民在靈寢室辦理喪事時，蓮花壇頂高度超出假天花，需拆除假天花才能擺放，質疑樓底過低。殯儀業商會永遠名譽會長吳耀棠則指，蓮花壇可高可低，師傅應該可以靈活處理。 東華三院回覆《香港01》查詢時表示，寰宇殯儀館開業至今未有收到與靈寢室設施相關的投訴，強調計劃有關裝修事宜的過程中，有諮詢過專業人士意見，並參考了鑽石山殯儀館及萬國殯儀館的營運經驗，確保可提升場地的美觀及舒適度，同時能容納普遍採用的2.44米蓮花壇，讓所有殯儀儀式能夠順利進行。

蓮花壇較假天花更高，只見壇頂一塊假天花疑被拆走，蓮花壇順利擺放到枱上。（fb專頁「黑白灰藍」圖片）

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寰宇殯儀館前身叫福澤殯儀館，位於九龍紅磡區，由1970年代一直經營鑽石山殯儀及萬國殯儀館的東華三院投得未來5年經營權，經全面翻新後館內設有5間禮堂及16間靈寢室，分別可容納40至180人，適合多種宗教儀式，標榜「明確實價」，亦設有綜援殯儀服務，以照顧社會各階層的需求。

fb專頁「黑白灰藍」日前上載兩張相片，可見靈寢室內有一座蓮花壇放在枱上，而壇頂相信高於假天花，故需拆掉一塊天花板才能擺放。專頁管理員回覆《香港01》記者查詢時表示，接獲喃嘸師傅報料，指數天前在寰宇殯儀館5樓起壇時，蓮花壇頂穿假天花，認為「不是蓮花壇太高，而是殯儀館修葺後加設假天花」，擔心在寰宇殯儀館內「破地獄除了破地上瓦片，也可能順手破假天花」，故師傅們破地獄揮舞柳幡及火劍要特別小心。

專頁管理員稱，行內人不會量度殯儀館房間的高度，而且道教法事的蓮花壇的設計都不一樣，但應不會特別高或特別低，認為事件非常罕見，未知師傅當時如何應對。

蓮花壇較假天花更高，只見壇頂一塊假天花疑被拆走，蓮花壇順利擺放到枱上。（fb專頁「黑白灰藍」圖片）

東華三院強調未有收到相關投訴，指紅磡市立殯儀館（即其後的「福澤殯儀館」）於1978年啟用，館內的禮堂及靈寢室因沒有設置假天花，有使用者反映場地欠美觀，加上冷氣不足，故過往出租率偏低。

東華三院承辦寰宇殯儀館後進行裝修，特別於禮堂及靈寢室安裝假天花及分體冷氣，而計劃有關裝修事宜的過程中，寰宇殯儀館團隊有諮詢專業人士意見，並參考鑽石山殯儀館及萬國殯儀館的營運經驗，確保能提升場地的美觀及舒適度之餘，亦能容納普遍採用的2.44米蓮花壇。

東華三院指出，寰宇殯儀館靈寢室的假天花與地面距離為2.5米，而禮堂的樓底高度則由2.9米至4.2米，以滿足不同要求的服務使用者需要。

殯儀業商會永遠名譽會長吳耀棠表示，未曾聽聞過是次事件，但認為「建築物係死嘅」，而蓮花壇則可高可低，沒理由要求建築物遷就蓮花壇，而且必要時可以考慮調節桌子的高度，相信師傅留意到館內環境，可以靈活處理。

（綜合）