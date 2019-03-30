【續集】港媽帶32歲處男兒子求醫　索病假紙不果醫生房𦧲地喪鬧

在父母眼中，兒女永遠都是小孩子，但過分溺愛只會一直都長不大。早前有醫護人員投稿至facebook專頁「西客之道」，抱怨曾遇「怪獸家長」帶同32歲的兒子求醫，不滿要求出示子女的證件登記，因而大鬧診所，更稱兒子「處男嚟呀未結婚呀未生小孩」，帖文誇張得隨即惹起熱議。事隔一個月多，該診所職員再度投稿，指該對母子又來求醫，今次則要求醫生簽病假紙，唯被拒絕後竟強佔醫生房不肯離開，警方到場後更「𦧲地」撒賴，令大家十分無奈。

早前有醫護人員投稿至facebook專頁「西客之道」，抱怨曾遇「怪獸家長」帶同32歲的兒子求醫，不滿要求出示子女的證件登記，因而大鬧診所。（Gettyimages/視覺中國）

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該診所職員近日再投稿至「西客之道」，指該對麻煩母子再度求醫，媽媽到登記處時「得戚」地揶揄她：「嗱！身份證呀！掛號啦八婆，都唔知你係咪想溝我個仔，先死都要佢張身份證。」令已婚樓主大感無奈。在等候診症期間，港媽又不斷催促，甚至要求其他病人讓其兒子先看病，但最終亦無人理會。

直到母子進入醫生房診症期間，房內傳出吵鬧聲，原來港媽稱兒子昨日生病，「瞓足全日無起過身」，因而希望醫生簽發昨日的病假紙，惟醫生拒絕，指這是犯法，但港媽竟反駁：「你犯法關我咩事，總之我畀錢，你畀張假紙我個仔，我個仔公司無咗佢唔得架。」至於兒子則跟上次一樣，全程打機無視一切。

媽媽見未能取得病假紙遂繼續吵鬧，更怒罵診所員工「正 X 街」，欺負他們，「又話唔開假紙畀佢個仔，想佢病死想佢失業，我地好毒想佢哋兩個死」，其後更命令兒子一直坐在房內，強逼醫生開病假紙為止。其他病人隨即報警。警察到場後表示，對於這些糾紛愛莫能助，但該港媽堅持「抗爭」，坐在地上「𦧲地」，事件擾攘了近 1 小時，最終警察叫她有何不滿可向醫委會投訴，才平息事件。

事件續集同樣引起網上熱議，不少網民都支持醫生決定，「醫生犯法，張假紙無效」，又稱該港媽是否更需要看醫生。有人亦指診所應將母子列入黑名單，「其實係咪可以拒絕叫佢去第間診所」。

（facebook專頁「西客之道」）