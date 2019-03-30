德領事館抽水教「交通工具」　網民：加價但經常壞車德文點講？

曾有網民在高登討論區發帖寫「我覺得男人到咗30歲，仲要依賴交通工具好可憐」潮句，反被網民揶揄連「交通工具」與「公共交通工具」也傻傻分不清。「心水清」的德國駐香港總領事館昨教導「交通工具」德文及發音，更造句寫「我們這城市很倚賴公共交通工具」，不但清楚標明是公共交通工具，且道出香港實際交通情況。帖文旋即獲多名網民讚好，適逢近日港鐵發生多宗事故後仍然加價，網民留言不留情面地抽水：「撞車或加價嘅德文點講？」、「加價但經常壞車德文點講？」

德國駐港領事館在fb專頁發出「每週一字」帖文，畫出多種公共交通工具，包括的士、巴士及地鐵，並以中英德3種語文教導「交通工具」，同時用該3種語文造句，寫出「我們這城市很倚賴公共交通工具」。（fb專頁「German Consulate General Hong Kong」圖片）

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德國駐香港總領事館昨在facebook專頁發出「每週一字」帖文，畫出多種公共交通工具，包括的士、巴士及地鐵，並以中英德3種語文教導「交通工具」，同時用該3種語文造句，寫出「我們這城市很倚賴公共交通工具」，不但分清楚「交通工具」及「公共交通工具」，而且呼應昔日潮句部分內容，更道出「無車階級」的香港人需要巴士及港鐵的實況。

適逢港鐵近日有兩列列車在中環站內相撞，但仍然加價及提供其他優惠，德國駐港領事館今次帖文吸引不少網民讚好，更留言諷刺港鐵「『有加無減機制』點講？」、「『撞車』或『加價』嘅德文點講？」。（資料圖片）

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適逢港鐵近日有兩列列車在中環站內相撞及接連發生其他事故，但仍按「可加可減機制」加價及提供其他優惠，「出事但仍加價，加價但有優惠」的決定引來不少市民揶揄。德國駐香港總領事館是次帖文獲不少網民讚好，更留言諷刺港鐵：「有加無減機制點講？」、「加價但經常壞車德文點講？」亦有人抵死追問：「唔知『我覺得男人到咗30歲，仲要依賴交通工具好可憐』德文點講呢？」

（fb專頁「German Consulate General Hong Kong」）